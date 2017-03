Halbfinal-Klatsche für die Böheim Knights

Frankonia Flames gewinnen erstes Halbfinalspiel mit 10:3 - vor 5 Stunden

PEGNITZ - Gegen die Frankonia Flames haben die Böheim Knights einen rabenschwarzen Tag erwischt. Sie verloren das erste DNHL-Halbfinale mit 3:10 (0:2/1:4/2:4). Gibt es auch im nächsten Spiel gegen die Nürnberger eine Niederlage, ist die Saison für die Pegnitzer beendet.

Bislang hatten die Knights ganz gerne gegen die Flames gespielt. Die Teams trafen bereits in den vergangenen drei Jahren jeweils im Halbfinale aufeinander, Pegnitz behielt in sämtlichen Spielen eine weiße Weste. Nun gab es die erste Niederlage — und die war verdient. Die Knights hatten eigentlich den besseren Start in die Partie erwischt. Druckvoll erspielten sie sich gleich einige Möglichkeiten, die Flames konnten nur reagieren. Dies führte zur ersten Strafe für die Nürnberger. Den Vorteil konnten die Gastgeber aber nicht nutzen. Im Gegenteil: Eine Unachtsamkeit in der Defensive führte zu einem Konter und der zum 0:1. In der 16. Minute erhöhten die Gäste. Dabei hatten in dieser Phase eigentlich die Hausherren die besseren Chancen.

Ab dem zweiten Spielabschnitt mussten die Pegnitzer auch noch auf die beiden Leistungsträger Adrian Thiem und Jeff Lesmeister verzichten. Beide verletzten sich und es ist nicht sicher, ob sie bis zum Rückspiel in einer Woche wieder fit sein werden. Die Pegnitzer waren nach der ersten Pause komplett von der Rolle. Sie verloren die Zweikämpfe, der Aufbau misslang ihnen und in der Defensive waren sie immer zwei Schritte hinten dran. Die Flames nutzten dies eiskalt mit drei Toren innerhalb von sechs Minuten. Erst danach konnten sich die Knights ein wenig befreien, Sebastian Langer gelang in Überzahl der erste Treffer. Doch bis zur Pause hatten die Gäste den Abstand von fünf Toren wieder hergestellt.

Auch im letzten Spielabschnitt zeigten die Nürnberger, dass sie nichts mehr anbrennen lassen werden. Zwar konnten die Knights durch Mark Gerstner und Frank Schüssel zwei weitere Treffer erzielen, die Flames antworteten aber immer doppelt und so wurde es am Ende mit 3:10 eine ziemliche Packung für die Pegnitzer.

nn