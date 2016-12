„Halbwilde Waldschenkerei“ einst abgelehnt

Vor genau 40 Jahren wurde das Ausflugslokal im Veldensteiner Forst eingeweiht – Jetzt drohnt Abriss - vor 4 Stunden

PEGNITZ - Viel ist in jüngster Zeit von der „Waldschenke“ im Veldensteiner Forst zu lesen. Dem vor genau 40 Jahren eingeweihten, jetzt aber seit einiger Zeit geschlossenen Ausflugslokal droht der Abriss, weil im Holz gesundheitsschädliche Stoffe gefunden worden sind. Möglicherweise entsteht dort als Ersatz ein Schießkino für Jäger, das ursprünglich in der Alten Schule in Kirchenbirkig geplant war.

Vor 40 Jahren eröffnet, heute reif für den Abriss: Zur Feier des Tages spielte bei der Einweihung der Waldschenke im Veldensteiner Forst die Stadtkapelle Pottenstein auf. © Foto: NN-Archiv/Reinhard Bruckner



Im Beisein zahlreicher Prominenz aus Forstwirtschaft und Politik wurde Ende 1976 die Waldschenke im Veldensteiner Forst eingeweiht. © Foto: Bruckner



Alles, was in der Forstwirtschaft einen Namen hatte, war 1976 im Veldensteiner Forst versammelt, als nahe dem Forsthaus Hufeisen in unmittelbarer Nähe des Wildgeheges der imposante Holzbau eingeweiht worden ist.

Der Vorsitzende des Naturparks, der damalige Pottensteiner Bürgermeister Hans Körber, konnte unter anderem Staatssekretär Simon Nüssel mit seinem persönlichen Referenten, dem späteren Bayreuther Landrat Dr. Klaus-Günter Dietel, begrüßen, ferner mit dem Ministerialdirigenten Bayer den ersten Forstbeamten des Freistaats, den Pegnitzer Landtagsabgeordneten Fritz Gentner, den Kreistag Bayreuth mit Landrat Dr. Josef Kohut und nicht zuletzt die Bürgermeister der Nachbargemeinden.

Körber würdigte vor zahlreichen Forstbeamten und Bediensteten insbesondere die Leistungen des Forstdirektor Josef Niederwald und des Kreisbaumeisters Kurt Weninger, dem „Vater“ der „Waldschenke“.

Erschließung schwierig

Er blendete aber auch zurück auf die Schwierigkeiten, die mit dem seit 1972 geplanten 330 000 Mark teuren Projekt verbunden waren. Erst blieb es im Trubel der Naturparkerweiterung stecken, dann drohte es an der aufwändigen Erschließung in dem unbesiedelten Gebiet zu scheitern. Nur dank massiver Unterstützung des Landkreises, der Staatsregierung, der Stadt Nürnberg, der Sparkasse, aber vor allem auch der Oberforsträte Gernot Huß und Helmut Elßmann sei die Realisierung gelungen.

„Wichtiges Angebot“

Landwirtschafts-Staatssekretär Nüssel begrüßte die Fertigstellung des Ausflugslokals als wichtiges Angebot vor allem für die erholungsbedürftige Bevölkerung aus dem Ballungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen, die natürlich erwarten dürfe, dass sie nach einer anstrengenden Wanderung ein kühles Bier und eine schmackhafte Brotzeit bekommt.

Der damalige Landrat Dr. Kohut verteidigte seine frühere Ablehnung einer „halbwilden Waldschenkerei“, die ihm den Ruf eingebracht hatte, er sei gegen das Vorhaben. Vielmehr habe er damit für eine Elektrifizierung und einen Kanalanschluss gekämpft. Dass dies erreicht worden sei, erfülle ihn mit Stolz.

Wirt aus Auerbach

Bevor es zum gemütlichen Teil überging, gab es noch Glückwünsche für den jungen Wirt Gerhard Beierlein aus Auerbach, der wegen seiner internationalen Erfahrung viel Vorschusslorbeeren erhielt, hatte er doch vorher in England, Belgien und in der Schweiz gelernt.

Zur Ausstattung des neuen Lokals mitten im Veldensteiner Forst überreichte Helmut Elßmann, der damalige Leiter des Forstamts Pegnitz, ein stattliches Geweih eines ungeraden Zwölfenders, den sein Vater im Fichtelgebirge erlegt hatte.

RICHARD REINL