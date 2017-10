Halloween in Pegnitz: Quarkbällchen aus der Bäckerei

Hexen und Geister ziehen durch die Innenstadt - Party und Kürbiswettbewerb - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Freitag früh hatte es beinahe so ausgesehen, als ob die Halloweenparty in Pegnitz sprichwörtlich ins Wasser fällt. Der Arbeitskreis „Unser Pegnitz“, der die Party organisiert, hatte dann doch Glück.

Freitag früh hatte es beinahe so ausgesehen, als ob die Halloweenparty in Pegnitz sprichwörtlich ins Wasser fällt. © Ralf Münch



Freitag früh hatte es beinahe so ausgesehen, als ob die Halloweenparty in Pegnitz sprichwörtlich ins Wasser fällt. Foto: Ralf Münch



Einmal im Jahr hört man in jedem Geschäft „Süßes oder es gibt Saueres“.

Der Spruch passt in eine Bäckerei besser als irgendwo anders — Süßes gäbe es hier ja im Überfluss. „Denkste“, denkt sich Karin Pflaum von der Bäckerei Pflaum und serviert nichts Süßes. „Ich denke, die Kinder bekommen genügend Süßes. Bei mir gibt es Laugenstangen und Quarkbällchen (rechts). Wieso sollte ich Bonbons verteilen?“, schmunzelt sie und sagt: „Valerie, ich brauche Nachschub.“

Freitag früh hatte es beinahe so ausgesehen, als ob die Halloweenparty in Pegnitz sprichwörtlich ins Wasser fällt. © Ralf Münch



Freitag früh hatte es beinahe so ausgesehen, als ob die Halloweenparty in Pegnitz sprichwörtlich ins Wasser fällt. Foto: Ralf Münch



Verkleidungen der Kinder gibt es genügend zu sehen. Aber eine absolute Rarität ist, wenn man auch einem Rollstuhl eine Drachenverkleidung verpasst, so wie Melanie Hähnlein. „Ich wollte meinem Sohn einfach einen Gefallen tun. Ich bastle gerne und da habe ich das in drei Tagen schnell gemacht“, sagt sie. Damit ist ihr Sohn Lucas der Star der Horrorshow. Und auch einen Kürbisschnitzwettbewerb gab es wieder. Nele und Lena waren mit ihrem Hexenfratzenkürbis mit am Start.