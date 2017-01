Handball: Auerbach und Pegnitz als SG?

PEGNITZ/AUERBACH - Einst war Matthias Schnödt (30) Teil der Schulmannschaft, die von Karl Ross (69) am Pegnitzer Gymnasium trainiert wurde. Nun ist er das Auerbacher Pendant zum ASV-Trainer. Beide buhlen um die talentierten Nachwuchsspieler aus der gemeinsamen SG. Muss das so sein?

Trainer und Trainer, Lehrer und Lehrer: Karl Ross und Matthias Schnödt (von links) im Gespräch. © Luisa Degenhardt



Herr Ross und Herr Schnödt, ein neues Jahr bietet immer die Chance, die eigenen Erwartungen zu überdenken. Die Pegnitzer wollen aufsteigen und belegen in der Bezirksliga Platz sieben, die Auerbacher haben sich den Klassenverbleib vorgenommen und sind Vierter in der Landesliga. Möchten Sie Ihre vor der Saison gesteckten Ziele korrigieren?

Matthias Schnödt: Wir liegen nur fünf Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Erst müssen wir noch zehn Punkte holen, dann können wir uns gerne darüber unterhalten, was in dieser Liga noch möglich ist.

Karl Ross: Ich muss wohl das Ziel korrigieren. Der Tabellenführer Gefrees spielt jenseits von Gut und Böse. Aber der zweite Platz ist theoretisch noch drin. Der neue Plan ist, Stück für Stück nach oben zu kommen.

Das geht nur mit Siegen. Warum sollte es in der Rückrunde auf einmal besser laufen?

Ross: Ich hoffe, dass Alexander Deinzer nach seiner Verletzung am Sprunggelenk wieder fit ist. Er ist einer unserer stärksten Spieler, aber der beste ist sein Cousin Johannes. Wenn er von Verletzungen verschont bleibt, wäre das sehr gut und wichtig für uns.

Wie viele Zuschauer kommen zu den Heimspielen des ASV in die Christian-Sammet-Halle?

Ross: Die Mitteltribüne ist voll. Da passen mehr als 50 Leute drauf. 80 könnten es schon sein.

Zum ersten Heimspiel der Auerbacher kamen dagegen 385 Zuschauer, obwohl es Landesliga statt dritte Liga zu sehen gab. Hat Sie das überrascht, Herr Schnödt?

Schnödt: Dass der Verein zwei Klassen tiefer einsteigt, war eine Riesenkeule für die Fans. Mit ganz so viel Zuspruch habe ich nicht gerechnet, aber schon vor der Saison haben wir viele positive Rückmeldungen bekommen — etwa in der Stadt beim Einkaufen. Da haben die Leute das Gespräch gesucht und gesagt, dass sie gerne wieder zuschauen werden. Sie haben die sportlichen Aufschwung in Auerbach miterlebt und wissen, wo wir herkommen. Sie freuen sich, dass jetzt wieder Spieler aus der Region die Mannschaft bilden.

Wie haben sie den sportlichen Neuanfang des SV 08 erlebt?

Schnödt: Ursprünglich sollte ich Co-Trainer in der dritten Liga werden. Als es Woche für Woche immer klarer wurde, dass es nicht mal mehr Bayernliga sein würde, kam der Verein auf mich zu und hat mich mehr oder weniger überredet. Es war klar, dass ich so oder so nicht mehr spielen werde. Kreuzbandriss, Meniskusriss, Mittelfußbruch — das ist alles innerhalb drei Jahre passiert. Ich muss da auch an meine berufliche Verpflichtung als Lehrer denken.

Ross: Du bist Lehrer geworden?

Schnödt: Ja, ich bin an einer Realschule in Memmingen.

Welche Fächer unterrichten Sie?

Schnödt: Wirtschaftswissenschaften und Englisch.

Warum nicht Sport?

Schnödt: Weil ich vor der Aufnahmeprüfung an der Uni Bammel hatte. In Ballsportarten war ich schon immer gut, aber mein Hauptproblem wäre das Schwimmen gewesen. Und Leichtathletik ist auch nicht so meins.

Ross: Ich hätte dir schon geholfen, das ist doch alles Übungssache.

Tatsächlich?

Ross: Natürlich. Man freut sich doch immer, wenn einem ein ehemaliger Schüler noch Vertrauen schenkt.

Herr Schnödt, Sie pendeln also zwischen Memmingen und Auerbach, um Landesliga-Trainer zu sein?

Schnödt: Wir trainieren drei Mal pro Woche, ich kann lediglich das Freitagstraining leiten. Mit Dieter Eichenmüller und Maxi Hofmann habe ich aber ein gutes Team.

Der Landesligist SV 08 Auerbach hat also drei Trainer.

Schnödt: Wir haben schon diskutiert, ob das praktikabel ist. Aber jeder bringt seinen eigenen Stil hinein, und wir profitieren davon. Ob das eine Dauerlösung ist, wird man sehen müssen. Mir macht die Belastung durch die Pendelei nichts aus. Zu Jugendzeiten stand ich jeden Abend in der Halle. So gesehen habe ich nun so viel Freizeit wie noch nie.

Sie sind beide Lehrer. Ist das eine gute Grundlage, um Trainer zu sein?

Ross: Durch den Umgang mit den Schülern auf jeden Fall. Handballspieler sind oftmals im Kopf kleine Kinder...

Schnödt: ... sehr kleine Kinder.

Ross: Auch durch den sportwissenschaftlichen Hintergrund hat man Vorteile.

Schnödt: Den habe ich ja nicht. Aber das Auftreten vor einer Gruppe ist schon auf eine Mannschaft übertragbar.

Ross: Bei mir war es übrigens umgekehrt. Ich habe mit Anfang 20 angefangen, die Pegnitzer Handballer zu trainieren. Das hat mir in der Schule sehr geholfen.

Schnödt: Ich habe mit 16 angefangen, die Auerbacher D-Jugend zu trainieren. Eine Handvoll der Spieler, die ich bis zur B-Jugend betreut habe, spielt jetzt wieder unter mir. Aber da sind wir beim Thema: Der ganz wichtige Mittelbau fehlt uns. Zwei Spieler sind deutlich älter als ich, aber der Rest ist unter 25.

Paul Neuß wurde schon im Stollen für das Mannschaftsfoto der Auerbacher abgelichtet. Falls er sein Talent ausschöpfen möchte, muss er laut Karl Ross die Region verlassen. © Foto: Holger Hess



Wie verschaffen Sie sich als 30-jähriger Trainer Respekt?

Schnödt: Das muss ich nicht. Die Spieler kennen mich ja. Entweder sie akzeptieren mich oder eben nicht. Man muss eine natürliche Autorität haben.

Hatte Karl Ross, Trainer der Schulmannschaft des Pegnitzer Gymnasiums, diese natürliche Autorität auf Sie?

Schnödt: Ja. Man wusste um seinen handballerischen Hintergrund. Die Schulhausmannschaft war eher Individualtraining, weil wir nur fünf, sechs Handballer in der Halle waren. Bei den Spielen haben wir dann mit den Basketballern aufgestockt.

Ross: Am Schluss haben wir immer Pegnitz gegen Auerbach gespielt. Meistens gewannen die Auerbacher, obwohl oder gerade weil ich bei den Pegnitzern mitgespielt habe. Es war eine wunderbare Zeit. Der Jahrgang von Matthias war unheimlich stark.

Welcher war der größte Erfolg dieses Jahrgangs?

Ross: 2003 sind wir bayerischer Meister der Schulen geworden. Und dann hieß es: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Wir sind auf Teams getroffen, die jeden Tag in der Schule und im Verein trainieren.

Schnödt: Trotzdem sind wir Neunter geworden.

Ross: Wir haben ein paar Spiele gewonnen, das hat schon hingehauen. Aber gegen die ostdeutschen Schulen — da waren noch Sportleistungsschulen aus der DDR dabei — haben wir uns unheimlich schwer getan.

Gab es seitdem einen ähnlich starken Jahrgang?

Ross: Nein. Matthias‘ Jahrgang hat in der Bayernliga gespielt. In der Mannschaft waren viele Auerbacher, deswegen ist der SV 08 so weit nach oben gekommen. Man hat gesehen: Wenn eine Jugend sich versteht und im Stamm zusammenbleibt, dann geht es aufwärts. Aber dafür muss diese Mannschaft mindestens in der Bayernliga spielen.

Die A-Jugend der SG Auerbach/Pegnitz spielt eine Klasse tiefer, in der Landesliga.

Schnödt: Ich habe mir ein paar Spiele angeschaut, weil dort Spieler wie Paul Neuß dabei sind, die sowohl für Pegnitz als auch für Auerbach interessant sind. In Schwandorf, Amberg und Bayreuth geht im Jugendbereich viel mehr. Wir müssen uns etwas überlegen, damit wir nicht abgehängt werden.

Haben Sie Ideen?

Ross: Es steht immer im Raum, ob wir nicht nur in der Jugend, sondern auch im Herrenbereich zusammengehen. Aber so ein Schritt muss gut vorbereitet wer den. Es gibt in der Region viele Spielgemeinschaften. Bei manchen klappt die Zusammenarbeit, bei anderen nicht — weil oft die Vorstände der Vereine nicht miteinander können. Außerdem kann es passieren, dass die Spieler des besseren Vereins weiter zusammenspielen wollen. Dann fallen die schlechteren Spieler automatisch runter. Eine Bündelung der Kräfte bringt die Spieler allerdings vorwärts.

Schnödt: Das hilft uns aber noch nicht in der Jugend weiter. Wir brauchen in der SG ein einheitliches Entwicklungskonzept, also eine Art Lehrplan, in dem festgelegt wird, was in welchem Jahrgang erreicht werden soll. Ich glaube, der qualifizierteste Trainer in einem Verein sollte die B- oder die C-Jugend trainieren, damit sich der Leistungsgedanke entwickelt.

Dann sollte Herr Ross lieber die 15-jährigen Handballer trainieren?

Schnödt: Ich weiß nicht, welche Trainer es in Pegnitz sonst noch gibt.

Ross: Da heißt es doch schnell: Was will der alte Knacker mit den Kindern? Ich stehe einer Kooperation offen gegenüber, habe aber meine Bedenken. Vielleicht würde ich dann auch sagen: Ich hab‘ das fast 50 Jahre gemacht, jetzt sollen mal andere was machen.

Schnödt: Die Vereinsspitzen müssen einen genauen Plan haben, wie sie sich diese Zusammenarbeit vorstellen. Bei den Spielern würde es kein Problem geben, denke ich. Die meisten kennen sich ja durch die gemeinsame Jugend.

Herr Ross, wie kann man einen talentierten Spieler wie Paul Neuß zum ASV Pegnitz locken?

Ross: Nur mit Kameradschaft.

Sind Sie neidisch, wenn die guten Nachwuchsspieler lieber zu Ihrem ehemaligen Schüler Matthias Schnödt gehen?

Ross: Neidisch nicht, aber manchmal bin ich grantig. Man hat die Spieler herangezüchtet und dann — wenn sie gut sind — gehen sie weg. Aber die richtig starken Spieler werden weder nach Auerbach noch Pegnitz gehen. Falls beispielsweise Paul Neuß höherklassig spielen möchte, muss er hier weg und in die zweite Bundesliga.

Höherklassig spielen: Wird das in Auerbach auf Dauer Landesliga bedeuten, Herr Schnödt?

Schnödt: Momentan ist diese Klasse das höchste der Gefühle. Wir spielen mit einer Bezirksoberliga-Mannschaft in der Landesliga mit. Ehemalige Spieler haben signalisiert, dass sie zurückkommen, wenn hier etwas entstehen würde. Bayernliga wäre schon möglich. Aber dafür muss sich der Verein entscheiden, wo er hin möchte.

Wird es im Herrenbereich irgendwann wieder das Spiel Auerbach gegen Pegnitz geben? So wie früher bei Ihnen in der Schule?

Ross: Das ist eine sehr hypothetische Frage.

Schnödt: Wir sind in verschiedenen Bezirken beheimatet, der ASV müsste schon hoch in die Landesliga kommen. Es liegt also nur an Pegnitz.

Interview: MARCEL STAUDT