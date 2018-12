Handball: Landesligist SG Auerbach/Pegnitz in Mainburg chancenlos

Team von Trainer Matthias Schnödt unterliegt mit 22:31 Toren

AUERBACH - Wenig zu holen gab es für die SG Auerbach/Pegnitz in der Handball-Landesliga Nord beim TSV 1861 Mainburg. Nach einer defensiv wie offensiv schwachen Leistung mussten sich die Gäste ihrem niederbayerischen Gegner klar und auch in der Höhe verdient mit 22:31 (9:14) geschlagen geben. Erstmals in dieser Saison weist die Schnödt-Sieben mit 10:12 Zählern nun ein negatives Punktekonto auf, belegt aber weiterhin Rang acht.

Der Auerbacher Karsten Herold (l.) muss nach seiner schweren Schulterverletzung seine Handballkarriere beenden. Rechts Cotrainer Maximilian Hofmann. Foto: Udo Rimmelspacher



Für Gästetrainer Matthias Schnödt war die Niederlage vor 150 Zuschauern nach der gezeigten Leistung durchaus verdient und deshalb relativ schnell abgehakt. "Heute war wieder so ein Tag, an dem von Anfang bis Ende nichts funktioniert hat. Der Gegner hat uns frühzeitig mit seiner aggressiven Abwehr den Schneid abgekauft und in unserer eigenen Defensive hat uns die Masse gefehlt, um gegen die körperlich überlegene Angriffsreihe zu bestehen."

Einzig die Höhe des Ergebnisses erschien ihm etwas zu deutlich, auch wenn er zugab, dass "letztlich zwei, drei Tore weniger auch keinen Unterschied gemacht" hätten. Die Gäste fanden von Beginn an nicht in die Partie und liefen schon frühzeitig einem Rückstand hinterher. Letztmals beim 2:2 (4.) leuchtete ein Remis von der Anzeigentafel. Danach hatten die Hopfenstädter das Spiel endgültig im Griff und konnten durch mehrere kleine Torserien ihren Vorsprung ständig ausbauen.

Vor allem Dominik Abeltshauser durfte sein Können und seine Bayernligaerfahrung immer wieder unter Beweis stellen. Die Blau-Weißen dagegen vergaben wieder und wieder selbst beste Möglichkeiten. Und so verwunderte es fast schon, dass es nach 20 Minuten noch einmal eng zu werden schien, als Thomas Wilke und Matthias Schnödt innerhalb von 40 Sekunden mit zwei Toren den Anschluss zum 9:8 herstellten.

Zudem mussten die Gäste eine Zeitstrafe hinnehmen, ein Vorteil, den die SG jedoch nicht zu nutzen wusste. Vielmehr nahm TSV Trainer Semir Hadzidulbic im Anschluss seine erste Auszeit, um sein Team noch einmal neu einzustellen. Offenbar hatte er die richtigen Worte gefunden, denn mit einem 5:1-Lauf stellten Abeltshauser & Co. die Anzeigentafel auf den vorentscheidenden Halbzeitstand von 14:9.

Wurfstarker Tannenberger

Direkt nach Wiederanpfiff legte der quirlige Spielmacher der Gastgeber, Boris Covic, noch einmal nach und erhöhte auf 15:9. Auerbach/Pegnitz konnte in der Folge zwar den Rückstand einigermaßen konstant bei vier bis sechs Toren halten, schaffte es jedoch nicht, sich noch einmal etwas näher heranzuwerfen. Vor allem Alexander Tannenberger war es in dieser Phase zu verdanken, dass das blau-weiße Schiff nicht schon nach 45 Minuten komplett versunken war.

Als er jedoch in der 48. Minute letztmals zum 19:25 traf, konnte keiner ahnen, dass die Gäste nur noch drei Treffer erzielen würden. Zur Enttäuschung ihrer mitgereisten Fans ließen sie erneut einen Zwischenspurt der Mainburger zu und waren nach 53 Minuten endgültig geschlagen. Die Gastgeber hatten mit vier unbeantworteten Toren ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf zehn Treffer erhöht (29:19) und sich dabei weder von einer Strafzeit noch von einer Auszeit der Gäste unterbrechen lassen.

"Am Ende bin ich vor allem froh, dass sich kein weiterer Spieler verletzt hat", rang Matthias Schnödt dem Ergebnis letztlich wenigstens einen positiven Aspekt ab. Dabei erwähnte er auch, dass sein langjähriger Kollege und Freund Karsten Herold inzwischen die Gewissheit hat, dass er sich nach seiner erneuten Schulterverletzung endgültig vom Handballsport verabschieden muss.

"Möglicherweise hat die Nachricht vom plötzlichen Karriereende von Otz ein wenig in den Köpfen der Jungs herumgespukt", versuchte der Trainer eine Erklärung für die uninspirierte und schwache Leistung des gesamten Teams zu finden.

Am kommenden Wochenende sind die Blau-Weißen noch einmal spielfrei, bevor am 15. und 22. Dezember der Hinrundenendspurt beim Tabellenzweiten HSG Fichtelgebirge und zu Hause gegen Aufsteiger HG Kunstadt ansteht. Schnödt hofft, dass sich bis dahin der eine oder andere Verletzte zumindest soweit erholt hat, dass ihm wieder mehr Wechselmöglichkeiten zu Verfügung stehen.

"Das Spiel bei der HSG Fichtelgebirge kann man getrost als Bonusspiel betrachten, denn dort sind wir so klarer Außenseiter, dass wir relativ frei aufspielen können. Zu Hause gegen Kunstadt erhoffe ich mir dann allerdings schon etwas mehr. Unser Minimalziel bis zur Winterpause sind noch zwei Punkte."

TSV 1861 Mainburg: H. Möser, F. Möser (1), Joekel, Schmargendorf (1), Würfl (4), Covic (6), Von Horst, May, Slouf, Mannel, Klaus (6), Voves (2), Abeltshauser (11/3), M. Möser.

SG Auerbach/Pegnitz: Kroher/Seiffert, Tannenberger (5), Schnödt (3), Hofmann Mo. (1), Brendel-Suchanek, Podlech, Bauer (1/1), Kolb (4), Kraus, Schalanda (2), Wilke (6).

