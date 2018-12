Handball: SG Auerbach/Pegnitz gewinnt gegen Kunstadt

AUERBACH - Ihr letztes Handballspiel des Jahres hat die SG Auerbach/Pegnitz mit einem 29:27 (16:15) gegen die HG Kunstadt beendet. In einer spannenden Landesliga-Partie, in der die Gastgeber fast während der gesamten Dauer in Führung lagen, gab eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte den Ausschlag zum verdienten Sieg.

Thomas Wilke (in Blau) erhöhte den Stand für die SG Auerbach/Pegnitz unter anderem zu Beginn der zweiten Halbzeit um zwei Punkte. Foto: Klaus Trenz



Mit nun 12:14 Zählern klettert die SG einen Rang nach oben und liegt punktgleich mit Kunstadt und einen Punkt vor Erlangen-Bruck II auf Rang Neun. Wegen der in Dänemark und Deutschland ausgetragenen Handball-Weltmeisterschaft verlängert sich die Winterpause auch in den unteren Ligen, sodass die Blau-Weißen erst am 26. Januar mit einem Heimspiel gegen den HSV Hochfranken in die Rückrunde starten werden.

Zwei Karten in Folge

Nach kurzer Beratung zeigten die Schiedsrichter 54 Sekunden vor dem Ende nacheinander Thomas Wilke und Oliver Oester die Rote und dem Kunstädter auch noch die Blaue Karte. "Ich bin eingelaufen und ein Abwehrspieler hat mich stolpern lassen", sagte Wilke nach dem Spiel. Er sprang auf und schubste seinen Gegenspieler zu Boden. Die Folge: die Rote Karte. Dass Oester ebenfalls frühzeitig unter die Dusche durfte, hatte andere Gründe.

Bis dato an der Aktion unbeteiligt, schimpfte er auf Wilke offenbar derart ein, dass die Unparteiischen ihn wegen Meckerns und Beleidigung ebenfalls des Feldes verwiesen. Zusätzlich bestraft mit der Blauen Karte ist er nun mindestens ein Spiel gesperrt. "Ich weiß, dass ich mich besser unter Kontrolle haben muss", ärgerte sich Wilke über seine Aktion, denn beim Stand von 29:26 für Auerbach war das Spiel eigentlich entschieden.

Bis dahin hatten sich die Gastgeber selbst mehr Mühen als nötig bereitet. Bis zur 4. Minute ging die SG zwar mit 3:1 in Führung, doch die Gäste blieben dran und konnten durch einfache Tore, oft auch über die schnelle Mitte, das Spiel offen halten. "Sie haben anfangs fast schneller gespielt als wir. Man hat gesehen, dass die Jungs eben Handball spielen können", zeigte sich auch Trainer Matthias Schnödt vom schnellen Spiel der Kunstädter Akteure beeindruckt.

Auf der anderen Seite trafen die Gastgeber auch fast nach Belieben, und so entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Mitte der ersten Hälfte hatte Kunstadt kurzzeitig die Nase vorn (10:11), doch als Max-Anton Seiffert in der 24. Minute beim Stand von 11:12 einen Strafwurf von Hajck Karapetjan entschärfte, kippte das Spiel zugunsten der Gastgeber. Gegen Ende der ersten Hälfte stabilisierte sich zudem die blau-weiße Abwehr etwas, sodass die SG konstant einen knappen Vorsprung halten konnte. Beim Stand von 16:15 wurden die Seiten gewechselt.

Schnelle Wilke-Tore

Die zweite Halbzeit begann mit der zweiten Zeitstrafe gegen Kunstadts Abwehrbollwerk und einem über das Tor verworfenen Strafwurf. Die SG nutzte die Gunst der Stunde und erhöhte durch zwei schnelle Wilke- Tore auf 18:15. "Uns war in der Pause klar, dass es noch ein schweres Spiel werden würde, wenn Andersson und Co. ihre Fehler gering halten würden" würdigte Betreuer Karsten Herold die Leistung des HG-Spielertrainers.

Bereits nach drei Vierteln der Partie hätte die SG den Sack endgültig zumachen können, hätte man sich nicht immer wieder durch unüberlegte oder schlecht ausgeführte Aktionen der Chance auf einen höheren Vorsprung beraubt. So lag man zwar konstant drei oder gar vier Tore in Front, machte sich aber das Leben selbst schwer und ließ den Gegner im Spiel.

Erst als Max-Anton Seiffert mit mehreren Paraden zwischen der 52. und 56. Minute und Thomas Wilke mit dem 29:24 in der 57. Minute die Anzeigentafel auf 29:24 stellten, war der Bann gebrochen und das Spiel letztlich entschieden.

Unnötig spannend gemacht

"In den letzten Minuten haben wir uns ungeschickt angestellt", bemängelte Schnödt, dass die SG durch überhastete Ballverluste das Spiel noch einmal unnötig spannend machte.

Für Johan Andersson war die Ursache für die Niederlage klar: "Wir haben von Anfang an zu viele Fehler gemacht." Dennoch sah er den bisherigen Verlauf der Saison für sein Team eher positiv und verwies auf die überraschenden Ergebnisse der letzten Spieltage: "Plötzlich gewinnen auch die unteren Teams, was es immer schwerer für uns macht." Für Matthias Schnödt und die SG war es vor allem wichtig, mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen. "Jetzt haben wir erst mal einen Monat Zeit, um uns zu erholen. Danach haben wir drei der ersten vier Spiele zuhause."

SG Auerbach/Pegnitz: Seiffert, Kroher, Tannenberger (3), Schnödt (4), Hofmann Mo., Brendel-Suchanek, Weisser, Hofmann A. (3), Hackenberg, Pankraz (8/3), Kraus, Wilke (11)

HG Kunstadt: Kießling, Bauer (6), Andersson (5/1), Stirbati (1), Oester O. (1), Oester N. (2), Lakiza (1), Karapetjan (10/3), Scholz, Jung (1)

HARALD WEIDMANN