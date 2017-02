Handball: SV 08 gewinnt knapp gegen Erlangen-Bruck II

Zwischen den Teams wechselt die Führung ständig hin und her, ehe die Auerbacher sich durchsetzen - vor 39 Minuten

AUERBACH - Nach einer spannenden Landesliga-Partie zweier über weite Strecken gleichwertiger Teams setzte sich der SV 08 knapp mit 29:27 (12:14) gegen den TV 1861 Erlangen-Bruck II durch. Den dritten Tabellenplatz haben die Auerbacher Handballer gefestigt, trotzdem bleiben sie bescheiden.

Wurf und Tor: Weil die Auerbacher (in Blau) am Ende noch einmal aufdrehten, setzten sie sich knapp gegen Erlangen-Bruck II durch. © Holger Hess



„Wir orientieren uns erst dann nach oben, wenn nach unten alles klar ist. Unser Ziel bleibt nach wie vor der Klassenerhalt, auch wenn es im Moment relativ gut aussieht“, sagte Auerbachs Trainer Matthias Schnödt nach dem Sieg. Sein Spieler Matthias Edtbauer sah es ähnlich: „Wir haben in den nächsten Wochen einige sehr schwere Spiele vor der Brust und bei dem dicht gedrängten Feld, in dem fast Jeder Jeden schlagen kann, ist man mit ein, zwei Niederlagen schnell im gefährdeten Bereich.“

Dennoch war die Freude nach dem Spiel bei Team und Publikum nicht zu übersehen. Zur Überraschung der Beteiligten hatten sich trotz so manchen närrischen Angebotes über 200 Fans in der Helmut-Ott-Halle eingefunden. Was sie zu sehen bekamen, war eine spannende Landesliga-Partie zweier Teams auf Augenhöhe, ein Spiel, in dem am Ende Kleinigkeiten den Ausschlag zugunsten der Heimmannschaft gaben.

0:1 nach 30 Sekunden

Gleich zu Beginn jedoch mussten die Blau-Weißen einen 0:2-Rückstand hinnehmen. Während das 0:1 bereits nach 30 Sekunden gefallen war, dauerte es bis zur 4. Minute, bis der nächste Treffer fiel. Auerbach erholte sich schnell von diesem Schock und zog nach zwei Toren von Alexander Tannenberger (5.) gleich. Selbst als die Bergstädter in der 13. Minute mit zwei Treffern in Führung gingen, konnten sie die Gäste nur etwa zwölf Minuten auf Abstand halten. Zur Pause war Bruck sogar mit 14:12 vorne.

Direkt nach Wiederanpfiff nutzten sie zwei Fehlversuche der Gäste und glichen bereits nach zwei Minuten zum 14:14 aus. Ständig wechselte nun die Führung hin und her. Obwohl Julian Eckert und Matthias Edtbauer ihre Sache sowohl in der Defensive, als auch im Angriff gewohnt gut machten, taten sich die Gastgeber schwer, den Gegner in Schach zu halten. Dazu kamen einige unnötige Fehler und überhastete Aktionen, die Bruck geschickt nutze. Ab etwa der 40. Minute sahen sich die Bergstädter einem knappen Rückstand gegenüber.

Matthias Schnödt bereitete nun seinen ersten Joker vor und schickte Raul Adam zum Aufwärmen, nachdem sich Valentin Kroher nach der Pause nicht mehr so effektiv in Szene setzen konnte wie noch in der ersten Hälfte. Zudem brachte Schnödt mit Alexander Hofmann einen Linkshänder für die rechte Außenposition. Doch zunächst mussten die Blau-Weißen in der 50. Minute einen schmerzlichen Ausfall hinnehmen. In einer Phase, in der sich die Unparteiischen durch einige unglückliche Pfiffe sowieso schon den Unmut der Zuschauer zugezogen hatten, schickten sie Thomas Bauer mit einer roten Karte (ohne Bericht) vorzeitig unter die Dusche. Den lauten Protesten der Ränge zum Trotz, war diese Entscheidung absolut berechtigt, denn Bauer hatte einen schnellen Gegenstoß durch ein Foul verhindert.

Zeit der Joker

Danach jedoch begann die Zeit der Joker. Sowohl Raul Adam als auch Alexander Hofmann wurden neben Matthias Edtbauer zu den bestimmenden Akteuren des Auerbacher Spiels. Adam führte sich gleich mit Paraden ein und ermöglichte es so seinem Team, den Rückstand in einen knappen Vorsprung zu verwandeln. Hofmann erzielte in den letzten zehn Minuten vier Tore, erhöhte den Vorsprung zwischenzeitlich auf zwei Treffer und sicherte so den verdienten Sieg für Auerbach. „Erlangen-Bruck war eines der stärksten Teams, die wir bisher im Tempel gesehen haben“, befand Manager Peter Hackenberg nach dem Spiel, Spartenleiter Paul Rupprecht pflichtete ihm bei.

Nachdem er seine gesamte Mannschaft gelobt hatte, richtete Schnödt den Blick nach vorne: Nächste Woche in Münchberg werden wir uns noch einmal steigern müssen, wenn wir dort ebenfalls etwas holen wollen.“

SV 08 Auerbach: Kroher (im Tor), Adam, Tannenberger (6), Bauer (3/1), Hofmann M. (1), Bürger, Hackenberg (1), Kolb (1), Edtbauer (6), Eckert (3), Herold (1), Hofmann A. (4), Kraus (1), Pankraz (2).

HARALD WEIDMANN