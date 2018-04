Handball-Verband genehmigt SG Auerbach/Pegnitz

In welchen Klassen die Spielgemeinschaft antreten wird, ist noch nicht entschieden: SV 08 II muss doch in Relegation um sicheren Bezirksligaplatz - vor 19 Minuten

AUERBACH - Im bayerischen Handball hat es in den vergangenen Tagen mehrere Entscheidungen gegeben und einige davon betreffen auch den SV 08 Auerbach beziehungsweise die ab kommender Saison startende SG Auerbach/Pegnitz. So stehen inzwischen einige Meister, aber auch Absteiger fest, während andere Teams noch um ihren Verbleib oder zumindest um die Teilnahme an einer Relegationsrunde kämpfen.

Im Nachwuchsbereich kooperieren SV 08 Auerbach und ASV Pegnitz bereits, also auch bei den A-Junioren (im Bild Lukas Weisser beim Wurf), ab kommender Saison wird es auch im Herrenbereich eine Spielgemeinschaft geben. Foto: Foto: Hagen



"Die gute Nachricht vorweg, der BHV hat grünes Licht für die SG gegeben" verkündet Auerbachs Spartenleiter Paul Rupprecht. Wie bereits seit einiger Zeit bekannt, bilden die Handballabteilungen des SV 08 Auerbach und des ASV Pegnitz nach mehreren Jahren Zusammenarbeit im Jugendbereich in Zukunft auch im Herrenbereich eine Spielgemeinschaft (SG). Diese startet mit der neuen Spielzeit 2018/2019 unter dem Namen SG Auerbach/Pegnitz, die entsprechende Genehmigung durch den Bayerischen Handball-Verband (BHV) wurde inzwischen erteilt. Wie Rupprecht und der Abteilungsleiter des ASV Pegnitz Günther Atzenbeck erklärten, gibt es bezüglich der beiden Stammvereine keine Änderungen, da jeder Aktive wie bisher Mitglied in seinem Verein bleibt.

Hoffnung auf breitere Basis

Beide Handballabteilungen erhoffen sich durch diesen Schritt eine breitere Basis im Erwachsenenhandball zu schaffen und auch weiterhin für den Nachwuchs interessant zu sein, sowie den Zuschauern in der Region attraktiven Handball bieten zu können. Dass die SG im Bezirk Ostbayern antreten wird, ist ebenfalls bereits geklärt, einzig die Klasse steht für beide SG-Mannschaften noch nicht fest.

So musste der ASV Pegnitz als Letzter der Bezirksliga Oberfranken zwar den bitteren Geschmack des Abstiegs erfahren, doch der Partnerverein aus Auerbach konnte durch einen Sieg am letzten Spieltag die Bezirksliga für die gemeinsame Zukunft halten — hatten alle geglaubt.

Inzwischen hat der BHV auf die ungewisse Situation in der 3. Liga reagiert und vorsichtshalber Abstiegsrelegationen beschlossen. Derzeit besteht nämlich die Gefahr, dass sowohl der HSC Bad Neustadt, als auch der HSC 2000 Coburg II aus der 3. Liga absteigen. Dies hätte zur Folge, dass aus der Bayernliga vier statt drei Vereine in die Landesliga und in der Folge jeweils ein Verein mehr aus den unteren Ligen absteigen müssten. Sowohl in der Landes- wie in der Bezirksliga gibt es zwei Staffeln, sodass die derzeitigen "ersten Nichtabsteiger" den zusätzlichen Absteiger in einer Relegationsrunde ausspielen müssen.

Für den SV 08 Auerbach II bedeutet das, dass er an diesem Wochenende gegen den Drittletzten der Bezirksliga Ost, ATSV Kelheim, antreten muss. Die Spiele finden am morgigen Samstag um 14 Uhr in der Helmut-Ott-Halle und am Sonntag um 19 Uhr in der Städtischen Sporthalle in Kelheim statt. Falls der SV 08 II die Relegation gewinnt, darf die SG Auerbach/Pegnitz II auf jeden Fall in der Bezirksliga spielen. Falls nicht, ist sie nur dann Bezirksligist, wenn aus der 3. Liga höchstens ein bayerischer Verein absteigt.

Während also die Reserve des SV 08 Auerbach bereits am Sonntag für Klarheit sorgen kann, hat das Landesligateam noch zwei Spiele zu absolvieren. Doch auch in der Landes- wie in der Bayernliga sind wichtige Entscheidungen gefallen. So stehen zwei Spieltage vor Saisonschluss der TV Erlangen-Bruck als Bayerischer Meister und Aufsteiger in die 3. Liga ebenso fest, wie die SG Regensburg als Meister in der Landesliga Nord.

In der Südstaffel kämpfen noch die HSG Würm-Mitte und der Eichenauer SV um die Plätze eins und zwei und damit um den direkten Aufstieg beziehungsweise um den Relegationsplatz. Um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation kämpfen in der Nordstaffel noch die TG Heidingsfeld als derzeitiger Dritter und die zweitplatzierte HSG Lauf/Heroldsberg.

Entschieden sind auch einige Abstiege. So müssen der TSV Ottobeuren und der TSV Ismaning die Bayernliga in jedem Fall verlassen, während der TSV Rothenburg noch die Chance auf den Klassenverbleib hat. Die Mittelfranken belegen mit 18:30 Punkten derzeit den ersten Abstiegsplatz, zwei Zähler hinter einem punktgleichen Trio aus SV Anzing, TG Landshut und TSV Unterhaching. Selbst die Plätze sieben (SG DjK Rimpar II) und acht (TSV Lohr) sind mit 21:27 Punkten noch nicht endgültig außer Gefahr. Erst der HaSpo Bayreuth als Sechster mit 24:24 Zählern ist aus dem Schneider, da er wichtige direkte Vergleiche mit den hinter ihm liegenden Konkurrenten gewonnen hat.

Mehrere Absteiger stehen fest

In der Landesliga Nord stehen die Aufsteiger TV Marktsteft und HC Forchheim ebenso als Absteiger fest, wie in der Südstaffel die SG Kempten-Kothern, der TV Gundelfingen und der TSV München-Ost. Chancen auf den Klassenverbleib beziehungsweise auf die Teilnahme an einer eventuellen Abstiegsrelegation der Fünftletzten haben noch die Nord-Teams MTV Stadeln mit 12:36 Punkten (nur wenn kein bayerischer Drittligist absteigt, da dann die Viertletzten antreten müssen), sowie der HSV Hochfranken (16:32), der SV 08 Auerbach und der HC Sulzbach-Rosenberg (je 17:31).

Im Süden sind nur der ASV Dachau und der TSV Friedberg II noch im Rennen und damit potenzielle Relegationsgegner des SV 08 Auerbach – so er den nötigen Tabellenplatz erreicht.

Für Spannung ist somit gesorgt, sowohl für die beiden letzten Spieltage der "Ersten", wie für die beiden Spiele der "Zweiten" an diesem Wochenende. Wer also nicht an der Busfahrt nach Heidingsfeld teilnehmen kann oder will (Samstag um 15.30 Uhr am Place de Laneuveville), der kann der Reserve in der Helmut-Ott-Halle seine Unterstützung zuteil werden lassen. "Wir können jede Hilfe gebrauchen" sagen sowohl Stefan Deinzer, Trainer SV 08 Auerbach II, als auch Matthias Schnödt, Trainer der ersten Mannschaft, im Hinblick auf ihre Aufgaben.

HARALD WEIDMANN