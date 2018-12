Handballer kurz vor Weihnachten vor hoher Hürde

SG Auerbach/Pegnitz empfängt am Samstag den starken Aufsteiger HG Kunstadt - vor 56 Minuten

AUERBACH - Zwei Tage vor Heiligabend stehen die Landesliga-Handballer der SG Auerbach/Pegnitz im letzten Spiel des Jahres vor einer hohen Hürde. Sie empfangen mit der HG Kunstadt nicht nur einen starken Aufsteiger, sondern auch einen alten Bekannten aus früheren Landesligazeiten. Die Oberfranken, verlustpunktfreier Meister ihrer BOL, haben nach Jahren die lange ersehnte Rückkehr in die zweithöchste Liga Bayerns geschafft. Anpfiff ist am Samstag um 18 Uhr in der Helmut-Ott-Halle.

Vergangenes Wochenende verlor die SG Auerbach Pegnitz um Spielertrainer Matthias Schnödt (in Grün) knapp mit 24:25 gegen die HSG Fichtelgebirge. Nun trifft sie auf den starken Aufsteiger HG Kunstadt. © Foto: Peter Perzl



Vergangenes Wochenende verlor die SG Auerbach Pegnitz um Spielertrainer Matthias Schnödt (in Grün) knapp mit 24:25 gegen die HSG Fichtelgebirge. Nun trifft sie auf den starken Aufsteiger HG Kunstadt. Foto: Foto: Peter Perzl



Nach der knappen Niederlage bei der HSG Fichtelgebirge und den Ergebnissen der Sonntagsspiele ist für das Team um Matthias Schnödt zumindest geklärt, dass man auf Platz zehn in die lange Winterpause gehen kann. Dennoch wäre ein Sieg gegen die HG Kunstadt dringend angeraten, denn die derzeitige Abstiegszone, angeführt vom Tabellen-Elften TSV Mainburg, ist nur einen Punkt entfernt und rückt immer enger zusammen. Selbst der Tabellenletzte TV Helmbrechts war am Sonntag erfolgreich und hat nur noch fünf Pluspunkte Rückstand auf die Blau-Weißen.

Da kommt einem ein Aufsteiger oftmals gerade recht, um noch einmal ein vorweihnachtliches Zeichen zu setzen. Nicht so in dieser Saison, denn die Neulinge Kunstadt, TSV Roßtal und TV Erlangen-Bruck II bilden derzeit mit den Teams aus Lauf/Heroldsberg und Ingolstadt das Mittelfeld der Staffel und belegen die Plätze sieben bis neun.

Gerade die HG hat im Laufe der Runde durch spektakuläre Ergebnisse auf sich aufmerksam gemacht. So bezwang sie in eigener Halle Gegner wie die HSG Fichtelgebirge und den HC Sulzbach-Rosenberg klar mit 31:23 und 37:24. Zuletzt konnte sie sogar die HSG Lauf/Heroldsberg mit 30:28 nach Hause schicken.

"Es wird nicht leicht"

Gleichzeit zeigen die Ergebnisse aber auch, dass man auswärts mit der HG rechnen muss. So unterlag sie nur knapp in Ingolstadt und Cham, gewann aber in Mainburg und Erlangen-Bruck. "Kunstadt hat in den letzten Spielen einen richtigen Lauf, hat zweimal zuhause gewonnen und kommt nun nach Auerbach, um seinen Mittelfeldplatz zu festigen", sagt SG-Spielertrainer Schnödt. Er ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst, die sich vor ihm und seinem Team auftürmt. "Wir spielen zwar zuhause und wollen gewinnen, aber gegen ein so starkes und erfahrenes Team wird es nicht leicht."

Damit spricht Schnödt die Besetzung der Oberfranken an, die sich zum einen Teil aus Talenten aus der Region, zum anderen aus älteren und mit höherklassiger Erfahrung ausgestatteten Spielern zusammensetzt.

Da ist beispielsweise Spielertrainer und rechter Rückraum Johan Andersson, Linkshänder und ehemaliger Spieler beim Zweitligisten HSC 2000 Coburg. Der schwedische Handballprofi führte das Team souverän durch die BOL und ist überzeugt davon, dass sich die HG, anders als viele Aufsteiger zuvor, gleich in ihrer ersten Saison in der Landesliga halten wird. Neben ihm auf der Spielmacherposition wirbelt sein ehemaliger Kollege aus Coburger Zeiten, Jajck Karapetjan.

Der 28-jährige Deutsch-Armenier, der auch immer wieder auf der linken Außenposition auftaucht, ist mit seiner flinken und übersichtigen Spielweise den Auerbachern aus seiner Drittligazeit durchaus in Erinnerung geblieben. Daneben ist er in der Lage, auch in der Defensive tief in die handballerische Trickkiste zu greifen und für jeden Angreifer eine Lösung parat zu haben.

Torschützenkönig der BOL

Den klangvollsten Namen dürfte jedoch Anton Lakiza (44) haben: Der 1,96 Meter große, weißrussische Ex-Nationalspieler war ebenfalls Mitglied der Coburger Zweitliga-Mannschaft und ist meist im linken Rückraum aktiv. Doch auch die Spieler neben diesen großen Namen sind nicht zu unterschätzen: So fallen einem Namen wie Oliver Oester, Andrei Stirbati und Johannes Bauer ein, wenn es um gefährliche Spieler geht. Der 21-jährige Bauer ist der einzige Neuzugang in den Reihen der Feldspieler. Er spielt auf der halblinken Position und kam als Torschützenkönig der Bezirksoberliga (BOL) vom TV Waidhausen. In der aktuellen Liste ist er unter den besten 30 Werfern der Staffel zu finden.

Auf der anderen Seite des Balles konnte mit dem erfahrenen Torhüter Howhannes Karapetjan (27) der jüngere Bruder des Spielmachers noch einmal reaktiviert werden, nachdem Simon Swoboda seine Karriere beendet hat. "Gegen ein Team wie Kunstadt muss selbst zuhause alles funktionieren. Wir brauchen eine geschlossene Mannschaftsleistung, um bestehen zu können", warnt Matthias Schnödt davor, den Aufsteiger zu unterschätzen. "Und wir brauchen die Unterstützung unseres Publikums. Schließlich wollen wir möglichst alle unsere Heimspiele gewinnen. Unser Ziel ist es, mit einem Sieg in die lange Winterpause zu gehen."

HARALD WEIDMANN