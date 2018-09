Handballer starten mit neuem Namen und altem Ziel

AUERBACH - Eine Woche vor Beginn der neuen Saison biegen die Handballer der neu gegründeten SG Auerbach/Pegnitz auf die Zielgerade ihrer schweißtreibenden Vorbereitung ein. Trainer Matthias Schnödt zeigte sich über den bisherigen Verlauf durchaus zufrieden, wenngleich sich das Team zuletzt einige Verletzungen und Blessuren zuzog. Gleichzeitig gab er als Saisonziel auch diesmal wieder den Klassenverbleib vor, hofft möglichst frühzeitig die nötigen Punkte einzufahren und sich endgültig in der Landesliga zu etablieren.

Matthias Schnödt (in der Mitte) wird auch in der am kommenden Wochenende beginnenden Handball-Saison Trainer der Landesliga-Mannschaft sein. Die Zusammensetzung seines Teams hat sich wenig verändert. © Foto: Udo Rimmelspacher



"Natürlich orientiert man sich immer ein wenig lieber nach oben als nach unten und selbstverständlich würden wir uns gerne schon in dieser Saison im Mittelfeld der Landesliga etablieren. Allerdings ist die Staffel diesmal, von einzelnen Ausreißern abgesehen, nicht nur wieder sehr ausgeglichen, sondern wahrscheinlich sogar stärker besetzt als letztes Jahr. Ich befürchte, es wird schwer genug sein, die nötigen Zähler für den Klassenerhalt zu holen. 20 Punkte, wie in der letzten Saison, werden diesmal wohl nicht ausreichen", sagt Schnödt.

Auch wenn sich durch den vollständigen Zusammenschluss der beiden Handballabteilungen des SV 08 Auerbach und des ASV Pegnitz vor allem organisatorisch einiges geändert hat, für das Team um Trainer Schnödt lautet die Vorgabe sehr ähnlich wie in den beiden vergangenen Spielzeiten. So soll auch in der dritten Saison die Landesliga gehalten werden, wobei — schon um Nerven zu sparen — nicht unbedingt wieder erst der letzte Spieltag die Entscheidung bringen sollte.

Auch das Team, das Schnödt zur Verfügung steht, hat sich nicht drastisch verändert. "Die größte Veränderung kann man sehen, wenn man die Trainingseinheiten besucht", erklärt er und spricht damit vor allem die Anzahl an Spielern an, die ihm in der Vorbereitung trotz einzelner Abgänge regelmäßig zur Verfügung stand. So hat sich zwar Linksaußen Florian Wehner entschieden, es doch noch einmal bei seinem Heimatverein Haspo Bayreuth zu versuchen, während Sebastian Bürger, Matthias Edtbauer und Thomas Bauer wegen ihrer jeweiligen Ausbildung nur ausnahmsweise zur Verfügung stehen.

Alexander Deinzer (am Ball) war in der vergangenen Saison der torgefährlichste Spieler des ASV. Nun ist er einer der wenigen Pegnitzer, die bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Er hat sich aber noch nicht entschieden, ob ihm die Landesliga den Aufwand wert ist. © Foto: Reinhard Hagen



"An manchen Tagen hatten wir 15, 18 und sogar 20 Spieler in der Halle und alle haben sehr gut mitgezogen", berichtet Schnödt und zeigt sich gleichzeitig über den allgemeinen Fitnesszustand erfreut. "Wir sind anfangs weitestgehend von Verletzungen verschont geblieben. Lediglich Julian Eckert musste wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk einige Einheiten aussetzen."

Zum ersten Spieltag wieder fit

Mit fortschreitender Dauer stellten sich jedoch immer mehr Blessuren ein. Valentin Kroher, Maxim Pankraz, Jan Wislicenus, Paul Neuß, Jonathan Kraus — die Verletztenliste wurde immer länger. Glücklicherweise handelt es sich in den wenigsten Fällen um schwerwiegende Probleme, sodass Schnödt mit fast allen für den ersten Spieltag planen kann.

Einzig hinter Paul Neuß und Jan Wislicenus stehen noch größere Fragezeichen. Beide mussten zusammen mit Rückkehrer Florian Kolb erst wieder an das Landesliganiveau herangeführt werden. "Paul soll sich nach seiner Verletzung langsam heranarbeiten und wird wohl erst in acht bis zehn Wochen bei 100 Prozent sein. Flo und Jan mussten zunächst den Rost wieder abschütteln. Leider hat sich Jan letzte Woche eine Bandscheibenverletzung zugezogen und wird frühestens im Oktober wieder voll angreifen können."

Dennoch ist die Halle bei den Trainingseinheiten gut gefüllt. Nicht nur über die Rückkehrer ist man bei den Blau-Weißen sehr froh, sondern auch dass sich Jonas Brendel-Suchanek und Thomas Wilke für einen Verbleib bei der SG entschieden haben. Vor allem von Letzterem versprechen sich die Verantwortlichen nach den Eindrücken der letzten Saison Einiges, speziell in der Zusammenarbeit mit Jan Wislicenus und Maxim Pankraz. Zählt man dann noch Jonathan Kraus, Alexander Tannenberger, Paul Neuß und Lukas Weisser dazu, dann erkennt man sofort, warum Matthias Schnödt zukünftig auf eigene Einsätze eher verzichten und sich ausschließlich auf die Arbeit von der Bank aus konzentrieren will. "Wir sind im Rückraum zahlreich und gut aufgestellt. Ich trainiere zwar mit, will aber nur soweit fit bleiben, dass ich notfalls einspringen kann."

Im Tor und am Kreis gab es keine Änderungen, sodass man wieder mit dem jungen Torhütergespann Valentin Kroher und Max-Anton Seiffert in die neue Runde geht sowie mit den beiden Kreisläufern Karsten Herold und Moritz Hofmann.

Die erfreuliche Trainingsbeteiligung ist auch der Tatsache geschuldet, dass einerseits einzelne motivierte Spieler des ASV Pegnitz sich in der Landesliga beweisen und andererseits etliche letztjährige A-Jugendliche den Schritt in den Männerhandball gehen wollen. So trainieren neben Alexander Deinzer auch Tizian Podlech, Elias Küffner, Beat Ens und Martin Bauer regelmäßig mit und sind weit mehr als "nur dabei".

"Es macht schon Spaß auf dem Niveau zu trainieren, auch wenn es deutlich intensiver und anstrengender ist als bisher gewohnt. Ich muss sehen, ob ich den Aufwand schaffe oder ob ich doch eher in der Reserve spiele", überlegt Deinzer derzeit noch, ob er den Mehraufwand einer vollen Landesligasaison auf sich nimmt. Die Jugendlichen sollen mittelfristig und über die zweite Mannschaft herangeführt werden. "Lukas Weisser und Stephan Ziegler haben schon Landesligaluft geschnuppert, aber auch bei den anderen sehe ich wirklich Potenzial. Ich hoffe, sie bleiben dran", so der Trainer. Für Tizian Podlech ist dabei das Ziel klar. "Ich will auf alle Fälle in die Erste und dort mindestens Landesliga spielen."

