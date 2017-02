Handpuppe soll an die Zeit in Pegnitz erinnern

Vikarin Simone Oppel von der evangelischen Kirchengemeinde verabschiedet — Künftig Pfarrerin in Olching - vor 37 Minuten

PEGNITZ - Die evangelische Kirchengemeinde hat Vikarin Simone Oppel verabschiedet.

Verabschiedeten Vikarin Simone Oppel (rechts): Von links Karin Weiss, Pfarrerin Gerlinde Lauterbach, Religionspädagogin Birgit Brinkmann und Dekan Gerhard Schoenauer. Alle vier sind „Mentoren“ von Oppel. © Klaus Trenz



Sie feierte mit der Gemeinde einen Gottesdienst in der St. Bartholomäuskirche und wurde anschließend bei einem Empfang im Gemeindehaus mit Geschenken und guten Wünschen bedacht. Nach zweieinhalb Jahren verlässt sie Pegnitz in Richtung Olching in Oberbayern. Pegnitz sei für Oppel "ein Lernfeld" gewesen, sagte Dekan Gerhard Schoenauer. Aber auch die Gemeinde habe von der jungen Frau gelernt.

Damit sie nicht ganz ohne Pegnitzer nach Olching geht, überreichten ihr Schoenauer und die vier Mentorinnen "einen Pegnitzer" in Form einer großen Handpuppe. Am Sonntag, 5. März, findet um 15 Uhr die Einführung von Vikarin Simone Oppel in ihrer neuen Gemeinde statt. Von Pegnitz fährt ein Bus bis dorthin. Abfahrt ist um 11 Uhr auf dem Wiesweiherparkplatz. Anmeldung unter Tel. (0 92 41)60 86.

klt