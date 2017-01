Hänge in Flammen: Die Lichterprozession in Nankendorf

Beleuchtete Berghänge, bengalische Feuer und geschmückte Häuser - vor 1 Stunde

NANKENDORF - Neben dem Pottensteiner Lichterfest ist die Lichterprozession in Nankendorf am späten Silvesternachmittag das größte Schauspiel dieser Art in der Fränkischen Schweiz. Einige Impressionen.

Bilderstrecke zum Thema Flammender Glaube: Die Lichterprozession in Nankendorf Bei der Lichterprozession in Nankendorf laufen nicht nur die Gläubigen - auch die Besucher haben eine ganz schöne Wegstrecke zurückzulegen. Beleuchtete Berghänge, bengalische Feuer und geschmückte Häuser sorgten bei der Lichterprozession in Nankendorf für eine fantastische Stimmung am letzten Tag des Jahres.



cu