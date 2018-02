Hans Kummert wird der neue Landrats-Vize

Nach fast zehnjährigem Wirken in dieser Funktion war Franz Birkl von diesem Amt zurück getreten - vor 5 Stunden

AUERBACH/HAHNBACH - In der Nachfolge von Franz Birkl wählte der Kreistag in seiner Sitzung bei nur einer Gegenstimme Kreisrat Hans Kummert aus Hahnbach zu dessen Nachfolger. Franz Birkl hatte zum 31. Dezember sein Amt niedergelegt.

Kreisrat Hans Kummert aus Hahnbach (li.) wurde als stellvertretender Landrat vereidigt. © Foto: Hans Babl



Vorgeschlagen worden war Hans Kummert vom CSU-Fraktionsvorsitzenden Kreisrat Stefan Braun. "Die CSU-Kreistagsfraktion bedankt sich bei Kreisrat Franz Birkl für sein zehnjähriges Wirken als stellvertretenden Landrat", erklärte er. "Die CSU-Kreistagsfraktion ist sich einig, dass Kreisrat Kummert die in allen Belangen geeignete Persönlichkeit für dieses Amt ist." Kummert bringe aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Marktrat, Kreisrat und Bürgermeister von Hahnbach "enorme kommunalpolitische Erfahrung" in das Amt des stellvertretenden Landrats ein. Auch der Faktor Zeit sei bei der internen Entscheidung wesentlich gewesen. So könne sich Hans Kummert aufgrund seines Ruhestandes stark in die Vertreterrolle einbringen.

Bei der Auswahl des Bewerbers sollte laut Braun eine Persönlichkeit gefunden werden, die von allen Kreisrätinnen und Kreisräten mitgetragen werden könne.

Dass dem so ist, zeigte das Wahlergebnis: Von 50 gültigen abgegebenen Stimmen entfielen 49 auf Kreisrat Hans Kummert. Diesem nahm Richard Reisinger den Eid ab, der lautet: "Ich schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe."

Franz Birkl — ausgezeichnet mit der Kommunalen Verdienstmedaille (2014) — ist seit 1990 Mitglied des Kreistages und bleibt es auch. "Fast zehn Jahre war er stellvertretender Landrat, war von 2002 bis 2008 Mitglied im Kreisausschuss und von 1990 bis 1996 Stellvertreter; von 1996 bis 2002 im Bau- und Planungsausschuss und von 1990 bis 1996 Stellvertreter; von 1990 bis 2002 Leiter des Umwelt- und Energieausschusses und von 2002 bis 2008 Stellvertreter.

Er gehörte dem Jugendhilfeausschuss und dem Sozialhilfeausschuss an. Von 2005 bis 2014 war er Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Krankenhäuser; gehörte von 2002 bis 2008 der Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Amberg-Sulzbach und von 1996 bis 2002 als Stellvertreter an.

Bis 2005 war er Mitglied des Zweckverbandes Nahverkehr Amberg-Sulzbach und bis 2008 Mitglied des Planungsausschusses Regionaler Planungsverband Oberpfalz. Seit 2008 war er Stellvertreter des Landrats im Aufsichtsrat der Ostbayerischen Verwertungs- und Energieerzeugergesellschaft mbH (OVEG); seit 2014 Stellvertreter im Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Amberg-Sulzbach Technologie- und Gründerzentrum sowie von 2002 bis 2008 Vorsitzender der CSU-Fraktion im Kreistag.

Landrat Reisinger sagte seinem bisherigen Vize Franz Birkl ein herzliches Vergelt’s Gott für dessen fast zehnjähriges Wirken als Vize-Landrat. "Ich war heilfroh bei meinem Amtsantritt, einen so erfahrenen Vertreter an meiner Seite zu wissen. Du bist mir in all dieser Zeit zu einem Freund geworden", lobte er. "Ich konnte mich auf dich verlassen. Vielen Dank für die vielen Vertretungen. Jetzt bist du frei von der kommunalen Doppelbelastung." Bürgermeister und Kreisrat bleibe er aber noch. Dann verabschiedete er ihn mit Urkunde und Erinnerungsgeschenken.

HANS BABL