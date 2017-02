"Happy End" in der Berufung

BAYREUTH - Er wollte nicht ins Gefängnis. Deshalb legte ein Mann aus dem Landkreis Berufung gegen ein Urteil von April 2015 ein. Der Angeklagte wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung wie berichtet damals zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr verurteilt, weil er einem anderen Gast mit der Faust ins Gesicht schlug, ihn würgte und versuchte, mit dem Fuß dessen Gesicht zu treffen, als dieser bereits am Boden lag. Zudem ging noch die Brille des Geschädigten kaputt. Der Vorfall ereignete sich in einer Bier-Kneipe in Pegnitz.

"Was wollen Sie mit der Berufung erreichen?", fragte der Richter. Der beschuldigte Landschaftsgärtner antwortete, dass seine Haftstrafe in eine Bewährungsstrafe umgewandelt werden sollte. Denn seine Sozialprognose sei laut Rechtsanwalt mittlerweile günstig, so dass eine Bewährungsstrafe durchaus in Betracht kommen könnte. Den Vorfall schilderte der Mann so, wie er auch in der Anklage dargestellt wird. Er habe auch sehr viel Alkohol getrunken.

Das war allerdings nicht die erste Körperverletzung, die der Mann unter Alkoholeinfluss verübte. Deshalb war sich der Richter nicht sicher, ob eine Berufung hier zum Erfolg führen kann. Wenn ein Sachverständiger eingeschaltet werden müsse, könne aus einem Jahr Gefängnis auch ein Aufenthalt in einer Entziehungsanstalt werden, der dann länger als ein Jahr dauere: "Der Schuss kann nach hinten losgehen", warnte der Richter.

Der Beschuldigte besuche außerdem keine Therapie, das könne man aber von einem, der nicht ins Gefängnis wolle, schon erwarten. Hier hielt der Rechtsanwalt entgegen, dass ein Therapieplatz sehr teuer ist, der Angeklagte keinen Alkohol mehr trinke und eine Freundin habe. Er sei mittlerweile gefestigt in seinem Leben.

Der Geschädigte war als erster Zeuge gleichzeitig Nebenkläger. Seine Aussage stimmte mit dem Geständnis des Angeklagten überein. Der Mann schlug ihn, weil der andere angeblich eine Frau, die Cousine des Beschuldigten, belästigt haben sollte. Dieses Gerücht sei aber nicht wahr. Der ganze Vorfall hätte nicht geschehen müssen, wenn der Angeklagte nicht auf jene Unterstellungen gehört habe. "Er hat sich bei mir entschuldigt und ein Teil des Schmerzensgeldes hat er auch schon bezahlt", sagte der 27-jährige Versicherungsagent.

Als nächstes kam der Betreuer des Angeklagten zu Wort. Er benötigt eine Betreuung, weil er vor Jahren wegen seines Drogenkonsums seine Sachen nicht mehr alleine regeln konnte. Im Laufe der Jahre besserte sich die Situation und der Betreuer hat Vertrauen in seinen Schützling.

Positive Prognose

Schließlich wollte der Angeklagte seine Berufung zurückziehen, dafür musste der Staatsanwalt aber zustimmen. Der tat das aber nicht: "Die Sozialprognose ist positiv, das sehe ich nicht zuletzt an der Aussage des Betreuers." Für dieses Statement bekam die Staatsanwaltschaft ein Lob vom Richter. Der Staatsanwalt forderte, die Haftstrafe zur Bewährung auszusetzen, denn der Mann habe gezeigt, dass er ein neues Leben begonnen hat und sich mit seinen Straftaten auseinander setzt. Auch der Nebenkläger hat kein Interesse daran, das Leben seines Kontrahenten zu zerstören. Er besteht nur auf sein Schmerzensgeld. Am Ende entschuldigte sich der Mann nochmals bei dem Geschädigten und betonte, dass er sich geändert habe. Der Richter verurteilte den Angeklagten zu einem Jahr Haft auf Bewährung.

NADINE GEBHARD

