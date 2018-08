Harald Bauer ist treffsicherster Jäger

Harald Bauer gewinnt vor Dominik Weiß die Vereinsmeisterschaft im jagdlichen Schießen - vor 4 Stunden

PEGNITZ - Auf dem Schießgelände "Barbaraberg" in Grafenwöhr trug die Jägervereinigung Pegnitz die Vereinsmeisterschaft aus. Harald Bauer sicherte sich dabei den Titel.

19 Teilnehmer waren bei der Vereinsmeisterschaft der Jägervereinigung dabei. Die siegreichen Schützen bekamen kleine Pokale in Form eines Hirschkopfs. © Foto: Jägervereinigung



19 Teilnehmer waren bei der Vereinsmeisterschaft der Jägervereinigung dabei. Die siegreichen Schützen bekamen kleine Pokale in Form eines Hirschkopfs. Foto: Foto: Jägervereinigung



Die beiden Schießreferenten Micha Heinz und Christian Speckner waren die verantwortlichen Organisatoren und freuten sich, dass immerhin 19 Teilnehmer bei der Meisterschaft an den Start gingen. Die zahlenmäßig stärkste Gruppe stellte dabei die Hegegemeinschaft Waischenfeld-Ahorntal. Es galt in verschiedenen Disziplinen mit Kugel- und Schrotgewehr den treffsichersten Jäger zu ermitteln.

Am Nachmittag konnten schließlich die Besten geehrt werden. Harald Bauer wurde in der Schützenklasse bester Schütze und damit Vereinsmeister, gefolgt von Dominik Weiß als Vizemeister und Christian Leißner als Dritten.

Sieger in der Alters-klasse wurde der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Inzelsberger, Vizemeister dieser Klasse ist Klaus Demmert, Dritter Manfred Herzing. Den besten Schuss auf die Sachpreis-Scheibe gab Jan-Hendrik Psola ab. Neben dem Wettbewerbscharakter konnte jeder Jäger an diesem Tag seine individuelle Schießleistung überprüfen. Schließlich, so betonten die Verantwortlichen, sei der richtige Umgang mit der Waffe das wichtigste Handwerkszeug für den Jäger. Neue Bejagungsmethoden erforderten das regelmäßige Üben, insbesondere des Schusses auf bewegte Ziele.

Immer mehr Jagdleiter forderten den Leistungsnachweis von ihren Jägern. So biete die Jägervereinigung Pegnitz auch außerhalb der Vereinsmeisterschaft laufend Trainingsmöglichkeiten an. Ansprechpartner hierfür seien die Schießreferenten.

nn