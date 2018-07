Hartwig Ackermann ist der König Troschenreuths

122 Teilnehmer bei Dorfmeisterschaft des Zimmerstutzenvereins — Nachwuchs schoss mit Lichtgewehr - vor 1 Stunde

TROSCHENREUTH - Die Sonne strahlte mit den Augen der erfolgreichen Schützinnen und Schützen um die Wette. Höhepunkt der Schützenkirwa des Zimmerstutzenvereins Troschenreuth war die Proklamation des 29. Dorfschützenkönigs Hartwig Ackermann und der Dorfmeister im Luft- und Lichtgewehr.

Das Bild zeigt die erfolgreichsten Schützen der Dorfmeisterschaft. Neuer König wurde mit einem sehr guten 43,9 Teiler Hartwig Ackermann. © Foto: Harald Saß



Die Dorfmeisterschaft wurde erstmals auf den neuen elektronischen Schießständen durchgeführt, die die ehrenamtlichen Helfer des Zimmerstutzenvereins mit viel Engagement eingebaut hatten. Viel Lob und Anerkennung erhielten sie dafür, besonders die Möglichkeit, die Schießergebnisse direkt im Aufenthaltsraum angezeigt zu bekommen, begeisterte die Troschenreuther Hobbyschützen, die sowohl in Mannschaften als auch als Einzelschützen bei der Dorfmeisterschaft teilnahmen. Die jüngsten Teilnehmer konnten dabei gleichzeitig mit den "großen" Schützen den Wettbewerb absolvieren, denn die neuen, kombinierten Schießstände (Licht- und Luftgewehr) erlauben es nun, dass auch Kinder unter zwölf Jahren an den Schießsport auf völlig ungefährliche Weise herangeführt werden können.

Doch bevor die Dorfmeister gekürt wurden, hatten am Tag zuvor beim Gauböllertreffen die Böllerschützen aus 13 Vereinen ihren Auftritt. Mit eindrucksvoller Präzision absolvierten sie Reihenfeuer, Doppelschlag und Salut. Die Abendgestaltung übernahm die neue Troschenreuther Jugendband "Red!rt", bestehend aus den Sängern und Gitarristen Jana Dettenhöfer und David Förster sowie Paula Dettenhöfer am Schlagzeug und Jonas Förster am Keyboard. Die vier machten ihre Sache so gut, dass das Publikum Zugabe um Zugabe forderte.

Geheimnis wird gelüftet

Am Tag darauf gab das Plecher Kindertheater ein kurzes Gastspiel. Am Abend schließlich wurde das Geheimnis endlich gelüftet: Neuer Dorfschützenkönig wurde mit einem sehr guten 43,9 Teiler Hartwig Ackermann. Kaum weniger gut zielten Heinz Rupprecht (56,5) und Alexander Groher (75,1), die Wurst- und Brezenkette erhielten. Stadtrat Michael Förster überreichte die von ihm gestiftete Königsscheibe, die die neuen Schießstände zum Motiv hat.

Insgesamt nahmen 122 Troschenreuther an der Dorfmeisterschaft teil, darunter 22 Kinder und Jugendliche, die in insgesamt 20 Mannschaften antraten. Eine kleine Kuriosität gab es bei der Siegerehrung der jüngsten Schützen in der Klasse "Lichtgewehr". Bastian Buchfelder gewann diesen Wettbewerb, dem er altersmäßig zugeteilt wurde, obwohl er schon mit dem Luftgewehr schießen durfte und 149 Ringe erzielte. Maximilian Pleisteiner traf mit dem keineswegs einfacheren Lichtgewehr 141 Ringe, gefolgt von David Sebald (122). Dorfmeister der Jugend wurde Patrick Neukam (172,1) vor Felix Barchtenbreiter (171,6) und Christoph Neukam (170,8).

Sehr eng ging es in der Schützenklasse zu. 190 Ringe mit 20 Schüssen reichten nicht, um auf das Treppchen zu gelangen. Den dritten Platz erreichte Michael Sebald mit 193,9 Ringen. Knapp davor landete sein Schwager Tobias Dettenhöfer mit 195,2 Ringen. Neuer Dorfmeister im Luftgewehr wurde mit 195,9 Ringen Uwe Krüger. Beste Dame (und damit Platz sechs im Gesamtklassement) wurde mit einem 190,2 Teiler Carina Gilch. Annette Griesbeck und Karin Huttarsch folgten auf den Plätzen.

Seriensieger verteidigt

Der Titelverteidiger bei den Mannschaften und Seriensieger FC Troschenreuth I (Michael Sebald, Kilian Dettenhöfer, Robert Speckner, Ingo Dittmar und Jan Madalsky) gewann auch dieses Mal die Mannschaftswertung mit 934,6 Ringen. Auf den zweiten Platz landete die Siedlergemeinschaft I (Tobias Dettenhöfer, Christian Vogl, Alexander Groher, Manuel Rupprecht und Melanie Gilch) mit 920,1 Ringen. Dritter wurde die Großkalibergruppe des Zimmerstutzenvereins (Wolfgang Swojak, Günther Fuchs, Werner Lehner, Peter Bößl, Armin Schmidbauer sowie Regina Kreuzeder) mit 918,2 Ringen.

HARALD SASS