Harzfreier Ball war nur bedingt Freund der Auerbacher

Handballer unterliegen auswärts gegen den Tabellen-Zwölften aus Roßtal — Matthias Edtbauer war offensiver Lichtblick

AUERBACH - Mit einer 25:23 (11:9) Niederlage beim Tabellen-Zwölften TV Roßtal beendeten die Handballer des SV 08 die Vorrunde der Handball Landesliga. Anfängliche Probleme mit dem ungeharzten Ball, eine erneut unglückliche Abwehrleistung und individuelle Fehler konnten durch eine sehr gute Leistung von Torhüter Valentin Kroher nicht ausgeglichen werden. In einem enger zusammengerückten Mittelfeld belegen die Oberpfälzer zwar mit nun 16:10 Punkten weiterhin Platz Vier, haben jedoch nur noch vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Alexander und Maximilian Hofmann sowie Florian Kolb (rechts) brachten den SV 08 Auerbach gegen Roßtal mit entscheidenden Toren voran. © Pressefoto Wolfgang Zink



Handball-Landesliga

TV Roßtal - SV 08 Auerbach 25:23 (11:9) - Es war zum Verzweifeln. Immer wieder kamen die Gäste aus Auerbach dem Ausgleich nahe und immer wieder konnte sich der TV Roßtal durch feine Einzelleistungen oder aufgrund individueller Fehler der Blau-Weißen aus der Affäre ziehen. So zumindest verliefen die zwei Drittel des Spieles, nachdem sich das Team um den wieder einmal als Spielertrainer fungierenden Matthias Schnödt auf den ungeharzten Ball eingestellt hatten.

Zu Beginn hatten die Gäste deshalb mit einigen Problemen zu kämpfen. Zu viele Ballverluste gaben den Mittelfranken die gerne genutzte Chance, frühzeitig das Heft des Spiels in die Hand zu nehmen. Nachdem Auerbach in der dritten Minute zum 2:2 ausgeglichen hatte, gelang den Roßtalern ein 6:1-Lauf.

Hätte nicht Valentin Kroher einen Strafwurf entschärft, wäre das Spiel bereits mit der kaum nachvollziehbaren Disqualifikation von Alexander Tannenberger zu einem frühen Zeitpunkt entschieden gewesen. Doch auch die gute Leistung des jungen Torhüters konnte den Zwischenspurt der Gastgeber nicht aufhalten. Dazu war die Abwehr der Blau-Weißen zu passiv. Während sich die Schnödt-Sieben im Laufe der Partie immer besser mit dem harzfreien Ball anfreundete, blieb sie in der Defensivabteilung auffällig reaktiv. Nach knapp einer Viertelstunde leuchtete eine klare 8:3-Führung von der Anzeigentafel. Doch Auerbach hatte sich noch nicht aufgegeben und zeigte zumindest im kämpferischen Bereich eine Steigerung im Vergleich zur Vorwoche. Durch Tore von Alexander und Maximilian Hofmann sowie Florian Kolb und trotz einer Zeitstrafe gegen Maximilian Hofmann kamen die Gäste bis zur 21. Minute wieder auf einen Treffer heran (8:7). Im Anschluss ergab sich ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe, wobei der Roßtaler Lukas Franke kein Glück hatte: er folgte Tannenberger. Keiner der Kontrahenten konnte sich mehr entscheidend in Szene setzen und so wurden beim Stand von 11:9 die Seiten gewechselt.

Direkt nach Wiederanpfiff verkürzte Matthias Edtbauer auf 11:10. Mit sechs Feldtoren und zwei Strafwürfen erzielte er zusammen mit Kolb über 60 Prozent der Auerbacher Tore und erwies sich wieder einmal als einer der offensiven Lichtblicke eines ansonsten unglücklich agierenden Teams. Den Gästen gelang es auch in der zweiten Hälfte des Spieles nicht, die immer wieder entstehenden Lücken zu schließen. Mehrmals ging Roßtal in Führung, konnte jedoch ebenso nicht verhindern, dass die Gäste wieder herankamen und kurz vor dem Ausgleich standen. So zerfahren der Anfang des Spiels der Oberpfälzer auch gewesen sein mochte, die Bereitschaft zu kämpfen und eine sehr gute Torhüterleistung hielten Blau-Weiß im Spiel. Der Ausgleich wollte nicht gelingen. So bleiben am Ende eine erneut unglückliche Niederlage und die Erkenntnis, dass man sich offenbar gegen vermeintlich schwächere Gegner schwerer tut, als gegen stärkere.

TV Roßtal: Franke (1), Schmidt D. (3), Schmitt (3), Schuh (4/1), Hofer (4), Blaßneck, Nepf N. (3), Urban (3/1), Wolf, Hirschsteiner, Bühler, Nepf Ch., Mathias (4/2), Gruber

SV 08 Auerbach: Kroher, Kolb (6), Tannenberger, Hofmann M, Schnödt, Bürger (1), Hackenberg, Edtbauer (8/2), Eckert (2), Herold, Hofmann A. (3), Kraus, Hofmann M. (3)

HARALD WEIDMANN