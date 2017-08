Haßlacher Feuerwehrauto gesegnet

Bürgermeister Stefan Früßbeißer übergab Fahrzeug an Kommandant Andreas Deinhardt - vor 3 Stunden

HASSLACH - Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr konnte von Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU/UWV) an den Kommandanten Andreas Deinhardt während einer Feierstunde vor dem ebenfalls neuem Gerätehaus übergeben werden. Pfarrer Thomas Thielscher segnete das Fahrzeug.

Pfarrer Thomas Thielscher (3.v.r.) segnete das neue Tragkraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr Haßlach. © Foto: Thomas Weichert



Genau ein halbes Jahrhundert hatte das alte Feuerwehrauto der Feuerwehr Haßlach auf dem Buckel und entsprach längst nicht mehr dem Stand der Technik. Deshalb wurde es außer Dienst gestellt und noch zu einem ganz guten Preis an einen Liebhaber verkauft.

Rund 50 000 Euro hat die Stadt Pottenstein in das neue Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Haßlach vom Typ Ford Transit investiert und vom Freistatt Bayern dafür eine Festbetragsförderung in Höhe von 24 200 Euro bekommen.

Wie der Bürgermeister betonte, ist es ein ganz besonderer Tag für die Feuerwehr Haßlach, die nun gut ausgestattet ist — sowohl was das neue Feuerwehrgerätehaus als auch was das neue Feuerwehrauto betrifft. Frühbeißer sagte, dass dies eine ganz wichtige Investition in den Brandschutz sei. Nicht für die Feuerwehr, sondern für die Bewohner im Schutzbereich der Wehr und darüber hinaus.

Wichtig für Frühbeißer ist es auch aufzuzeigen, was so ein Auto heute kostet und es das Geld der Bürger ist, dass dafür ausgegeben werde. Im Vergleich zu früher sei der Aufwand, den die Ehrenamtlichen heute leisten, enorm angestiegen.

So werde die Feuerwehr heute wegen jeder Kleinigkeit gerufen. Ob eine Katze vom Baum zu holen, ein Wespennest zu beseitigen oder eine Tür zu öffnen ist. Die Gesellschaft verlässt sich auf die Feuerwehr, was auch gut so sei. Allerdings dürfe man die Feuerwehrleute auch nicht überfordern, damit sie auch weiterhin ihren ehrenamtlichen Dienst gerne machen, so Frühbeißer.

Er verwies auch darauf, dass 20 Prozent aller Städte und Gemeinden trotz guter Konjunktur noch immer nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft ihre Schulden zu tilgen.

