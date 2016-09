Hat sich eine Pegnitzerin geprügelt?

BAYREUTH - Eine 33-jährige Frau aus Pegnitz musste sich vor dem Amtsgericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

Eine Pegnitzerin soll sich in einer Landkreis-Diskothek geprügelt haben. Deswegen wurde ihr Fall im Amtsgericht verhandelt. © colourbox.de



Die Frau war im Mai mit Freunden in einer Disko im Landkreis Bayreuth, als es zu einer wechselseitigen Auseinandersetzung mit zwei jungen Männern kam. Sie soll einen der Männer an der Kapuze gezogen haben und ihn mit einem Tritt in die Kniekehle zu Boden gerissen haben. Dabei erlitt der Mann einen Kapselriss im Finger. Den anderen Mann soll sie mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, so dass dieser einen Nasenbeinbruch erlitt.

Die Angeklagte nahm Stellung dazu: „Da stimmt so ziemlich gar nichts.“ Ihr Freund wurde vor der Diskothek geschlagen. Als sie das zufällig mitbekam, wollte sie die beiden Männer trennen. Da der andere Mann nicht von ihrem Freund abließ, zog sie an der Kapuze und trat ihm mit den Fuß in die Kniekehle, so dass er zu Boden ging. Dann stellte sie sich zu ihrer Freundin, als der andere Mann kam, sie erst angrinste und sie dann ins Gesicht schlug.

„Natürlich habe ich aus Reflex meine Hände nach vorne, ich habe den Mann aber nicht geschlagen“, erklärte die Beschuldigte. Danach sind die Angeklagte und ihr Freund nach drinnen gegangen, um die Verletzungen des Freundes zu kühlen. Ein Türsteher sah aber noch eine weitere Prügelei, der Beschreibung nach zwischen dem Freund der Angeklagten und den Geschädigten. Daran konnte sich die 33-Jährige nicht erinnern. „Ich kann die Aussage des Geschädigten nicht nachvollziehen. Das ist ganz schlimm für mich, dass ich als Buhmann hingestellt werde“, sagte sie.

Richter Stefan Käsbohrer rief die Freundin der Angeklagten in den Zeugenstand. Sie ist die Freundin der Angeklagten und war an dem Abend mit ihr in der Disko. Als sie draußen waren, sahen sie, dass der Freund der Beschuldigten geschlagen wurde. Daraufhin packte die Angeklagte den Schläger an der Kapuze und brachte ihn zu Boden. Dann kam ein anderer Mann auf sie zu. „Meine Freundin drehte sich zu mir um und sagte, dass sie ins Gesicht geschlagen wurde.“

Der Richter wollte wissen, ob sie den Schlag sah. Das musste die 21-jährige Zeugin verneinen. Lediglich das Ausholen sah sie als auch schon ein Türsteher neben den Streitenden auftauchte. Auch den Nasenbeinbruch des Geschädigten konnte sie sich nicht erklären.

Unterschiedliche Aussagen

Der Staatsanwalt konfrontierte sie damit, dass ihre Aussage bei der Polizei anders war. Dort sagte sie aus, dass ein Security den Geschädigten und den Freund der Angeklagten im Anschluss trennen musste, weil diese sich prügelten. „Das war dann wahrscheinlich so“, gestand die Zeugin ein, „es ist lange her und wir waren alle angetrunken.“ Auch den Schlag ins Gesicht sah die 21-Jährige nicht.

Als nächstes wurde der Geschädigte in den Zeugenstand gerufen. Diesen musste Richter Käsbohrer vor der Verhandlung erst anrufen, damit er auch erschien. Der Zeuge berichtete, dass er sah, wie sich sein Freund und der Freund der Angeklagten prügelten.

„Die Aussage des Türstehers, dass er sich mit dem Freund der Angeklagten auch prügelte, stimmt nicht. Das waren die anderen beiden“, sagte der Zeuge. Direkt nachdem ihn die Angeklagte schlug, ging er weg und rief die Polizei. Vorher rief ein Unbeteiligter, dass der 20-jährige Geschädigte Frauen schlage, deshalb verschränkte er seine Hände hinter den Rücken und die Beschuldigte schlug fünf- oder sechsmal auf ihn ein. „Ich habe nichts gemacht. Ich habe sie nicht berührt und mit ihrem Freund hatte ich auch keine Schlägerei“, beharrte der junge Mann. Die Pegnitzerin ist da aber anderer Meinung. „Wem soll ich jetzt glauben?“, fragte Richter Stefan Käsbohrer, „sie sind der einzige, der das sagt.“ Auf die Frage des Staatsanwalts, warum er nicht kommen wollte, sagte er, dass er den Brief nicht erhalten hatte.

Es kam auch noch das Verfahren des Geschädigten zur Sprache, er wurde vor dem Jugendgericht in Kulmbach freigesprochen. Bei diesem Verfahren ging es um die Schläge gegen die Angeklagte. Auch eine zivilrechtliche Klage will der Geschädigte gegen die Angeklagte einreichen.

Richter Käsbohrer fragte die Angeklagte, ob sie 300 Euro aufbrächte. Das wäre die Auflage für die Einstellung und das Schmerzensgeld. „Eigentlich finde ich das ziemlich unfair, aber das bringt mich hier nicht weiter“, antwortete sie, „ich frage meinen Papa oder Opa nach dem Geld.“

