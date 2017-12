Hattrick des Betzensteiner Christkinds

BETZENSTEIN

BETZENSTEIN - Schon zum dritten Mal in Folge ist die 17-jährige Ann-Sophie Ondrusek jetzt das Christkind der Stadt Betzenstein und begeistert zur Weihnachtszeit zahlreiche Kinder.

Erneut Christkind: Ann-Sophie Ondrusek. Foto: Foto: Eva Schmidt



Am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, wird sie den Weihnachtsmarkt mit einem Prolog eröffnen und dann zusammen mit dem Nikolaus kleinere Geschenke an die Kinder verteilen.

Weil sich Ann-Sophie am meisten über die strahlenden Kinderaugen freut, wenn sie diesen eine Freude machen kann, möchte die 17-Jährige das Geld, was sie bei kleineren Auftritten bekommt, an eine Hilfsorganisation für behinderte Kinder in Bayreuth und Umgebung (Hilfe für das behinderte Kind, Bayreuth e.V) spenden.

Ann-Sophie besucht derzeit die 11. Klasse des Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth und möchte auch nach dem Abitur einen sozialen Beruf mit Kindern ausüben. "Ich freue mich selbst, wenn ich Kindern eine Freude machen kann", begründet die Schülerin ihren Christkinds-Job.

Und was macht ein Christkind so in ihrer Freizeit am liebsten? Ann-Sophie hat neben ihren Auftritten als Christkind viel zu tun. Die Schülerin engagiert sich in der Landjugendgruppe Weidensees, wo sie seit Mai Beisitzerin des Vorstands ist. Zusammen mit der Landjugendgruppe organisiert sie beispielsweise die Weidenseeser Kirwa und auch einen Kinderfasching.

Neben ihren Auftritten als Christkind kümmert sich die 17-Jährige außerdem gerne um ihre Kaninchen, kocht und backt häufig und spielt seit Jahren Klavier, aber auch Freunde und Familie dürfen im Leben von Ann-Sophie nicht fehlen.

Obwohl Ann-Sophie inzwischen erfahren darin ist, wie man am besten mit der Nervosität umzugehen hat, soll dieses Jahr das letzte Jahr sein, in dem sie das Betzensteiner Christkind spielt, "Alle guten Dinge sind drei", betont die 17-Jährige. Sie möchte diesen Job als Christkind an jüngere Mädchen abgehen, damit auch diese einmal die Möglichkeit haben, sich wie ein Engel zu fühlen und Kinder glücklich zu machen.

