Haupenthal verlässt Beka

Ehemaliger KSB-Standortsprecher hatte zum Jahreswechsel 2015/2016 beim Unternehmen angefangen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Pegnitzer Maschinen- und Anlagenhersteller Baier + Köppel und Andreas Haupenthal werden in Zukunft wieder getrennte Wege gehen.

Beka hat sich von Andreas Haupenthal getrennt. © Foto: NN-Archiv



Wie die Unternehmensführung mitteilte, erfolgte die Trennung einvernehmlich. Mehr Informationen dazu gab es auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten nicht. Haupenthal war vorher als KSB-Standortsprecher tätig. Zum Jahreswechsel 2015/2016 begann er für Beka zu arbeiten. Dort hatte er als einer von drei Geschäftsführern insbesondere die technische Verantwortlichkeit inne, außerdem die Prozessoptimierung und den Bereich Forschung und Entwicklung sowohl im Hauptwerk als auch in den in- und ausländischen Standorten. Sein Aufgabenbereich umfasste auch den Auf- und Ausbau von Standorten in Asien und den USA.

nn