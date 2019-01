Haus in Bindlach nach Brand unbewohnbar

Defekter Ölofen vermutlich die Brandursache - Probleme mit gefrierendem Löschwasser - vor 11 Minuten

BINDLACH - Unbewohnbar ist ein Haus in Bindlach, nachdem dort in den Mittagsstunden des Mittwoch ein Brand ausgebrochen war. Ursache war vermutlich ein defekter Ölofen. Große Probleme hatte die Feuerwehr bei ihrem Einsatz mit dem gefrierenden Löschwasser.

Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte, ist das Haus in Bindlach nach dem Feuer unbewohnbar. © News5/Fricke



Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte, ist das Haus in Bindlach nach dem Feuer unbewohnbar. Foto: News5/Fricke



Zu einem Wohnhausbrand kam es am Mittwochmittag in Bindlach. Nach einer ersten Meldung sollte ein Ölofen in dem Einfamilienhaus in der Erlenstraße Feuer gefangen haben. Tatsächlich hatten die Flammen beim Eintreffen der ersten Kräfte auf größere Teile der Räume im Erdgeschoss übergegriffen und loderten bereits aus den Fenstern.

Zur Brandbekämpfung musste die Feuerwehr auch Teile der Dachhaut öffnen. © News5/Fricke



Zur Brandbekämpfung musste die Feuerwehr auch Teile der Dachhaut öffnen. Foto: News5/Fricke



Die Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen, bevor dieser sich auch auf den Dachstuhl ausbreiten konnte. Zur weiteren Kontrolle mussten Teile der Dachhaut geöffnet werden.

Die Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit und wurden nicht verletzt. Das Haus ist allerdings unbewohnbar geworden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Sicherheit der Einsatzkräfte rückte der Winterdienst des Bauhofes an, um gefrierendes Löschwasser abzustreuen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.