Hausanschlüsse für schnelles Internet bleiben kostenlos

Breitbandausbau zieht sich wegen langer Verfahren bis in das kommende Jahr — Richtlinien bestimmen den Vorgang - vor 54 Minuten

POTTENSTEIN - Mal wieder eine Gerüchteküche: Der Breitbandausbau in Pottenstein werde viel teurer als ursprünglich kalkuliert – und die Endkunden müssten deshalb ihre Hausanschlüsse plötzlich selbst bezahlen. Davon weiß auch Bürgermeister Stefan Frühbeißer. Und sagt: "Völliger Blödsinn."

Pottensteins Bürgermeister Stefan Frühbeißer. © Archiv/Stefan Brand



Was stimmt: Es wird noch ein wenig dauern, bis das schnelle Internet kommt. Das hat mit den Auflagen für die Gewährung von Fördermitteln zu tun. Da dürfen keine Fehler gemacht werden. Erzürnte Bürger rufen in der Redaktion an, so manche auch im Rathaus. Wie Frühbeißer bestätigt. Weil es heiße: Sie müssten doch dafür berappen, das richtig flotte Internet bis zur Hauswand gelegt zu bekommen. Frühbeißer versteht das nicht: "Entscheidend ist doch, was der Stadtrat beschließt." Und der habe nun mal entschieden: Das kostet nichts. Richtig sei, dass im Gremium "mal andiskutiert wurde", ob die Bürger herangezogen werden sollten, wenn das Projekt Breitbandausbau doch deutlich teurer wird als angenommen. Diese Anregung sei jedoch rasch verworfen worden.

Frühbeißer versteht die Aufregung auch nicht mit Blick auf den kürzlich verabschiedeten Haushalt, in dem das gesamte Vorhaben auch aus finanzieller Sicht "dargestellt ist". Und zwar mit einem Betrag, der mit ein wenig Glück deutlich geringer ausfalle als angesetzt. 8,3 Millionen stehen im Etat. Eine Million mehr als an sich eingeplant für den Breitbandausbau.

Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, so Frühbeißer. Weil man nun mal nicht ausschließen könne, dass die Kosten angesichts der Preisentwicklung auf dem Baumarkt steigen. Er meint damit vor allem den Tiefbau, "das können wir im Moment noch nicht endgültig abschätzen".

Denn: Zwar sind die Ausschreibungen für die Planung, für die Materialbeschaffung und für die Tiefbaumaßnahmen gemacht. Aber "die Angebote müssen erst sorgfältig geprüft werden." Noch stehe nicht fest, wer letztlich den Zuschlag bekomme. So oder so müsse die Kommune auf Nummer sicher gehen. Was sie mit ihrem Haushaltsansatz getan habe. Die ursprünglich getroffene Aussage, dass die Hausanschlüsse den Kunden nichts kosten, habe nach wie vor Bestand. "Natürlich kann zu dem Thema mal ein Antrag aus den Reihen des Stadtrats kommen, der das anders sieht, dann müsste man das neu diskutieren – aber das sehe ich im Moment nicht."

Und wer wird nun das Breitbandnetz betreiben? Da sind wir wieder bei der Ausschreibung. Auch die laufe schon, sagt Frühbeißer. Europaweit. Aber sie sei eben noch nicht abgeschlossen. Weil die Frist noch laufe. Und weil ein potenzieller Betreiber um eine Verlängerung dieser Frist gebeten hat. Der Bürgermeister rechnet damit, dass dieses Kapitel bis Ende Juli abgeschlossen ist.

Für den Verlauf eines solchen Verfahrens gebe es genaue Richtlinien. Das geschehe in mehreren Phasen. Erst die Interessenbekundung, dann die in die Tiefe gehenden Bietergespräche – "die fanden im Mai statt" –, dann die endgültigen Angebote. Dann eben noch deren Prüfung. Erst wenn diese unter Dach und Fach ist, könne das Gesamtpaket nach Berlin weitergeleitet werden. Um dort den abschließenden Prüfvorgang zu erfahren.

Der müsse erfolgreich sein, sagt Frühbeißer. Weil nur dann jene Zuschüsse aus dem Sonderförderprogramm des Bundes fließen, die den Breitbandausbau in Pottenstein erst ermöglichen. Nicht zu vergessen bei dem Procedere: "Es existieren auch Einspruchsfristen, die müssen gewahrt werden."

Und daher sei eben noch ein wenig Geduld gefragt, bis es so richtig losgeht mit dem Breitbandausbau. Der dürfte wohl erst im kommenden Jahr über die Bühne gehen.

