Häuslebauer investieren in grüne Zukunft

Firma Sol Aid setzt "Blockchain"-Projekt für erneuerbare Energien in der Region um - vor 16 Minuten

AUERBACH - Als Vorreiter in Sachen Umweltschutz präsentiert sich die Sol Aid GmbH. Das oberpfälzer Unternehmen beteiligt sich an einem weltweit einzigartigen "Blockchain"-Projekt. Das geschieht in Kooperation mit "Sonnen", dem weltweit größten Hersteller von Stromspeichern.

Die Auerbacher Firma Sol Aid hat heuer insgesamt 45 Solaranlagen installiert. Darunter auch für diesen Auerbacher Neubau im Gebiet Neumühlwiesen. Gerade um die Jahreswende gibt es vermehrt Nachfragen beim örtlichen Unternehmen. © Stefan Findeiß



Die Auerbacher Firma Sol Aid hat heuer insgesamt 45 Solaranlagen installiert. Darunter auch für diesen Auerbacher Neubau im Gebiet Neumühlwiesen. Gerade um die Jahreswende gibt es vermehrt Nachfragen beim örtlichen Unternehmen. Foto: Stefan Findeiß



Einen "klaren Trend" für die Installation neuer Photovoltaik-Anlagen (PV) macht Firmenchef Stefan Findeiß aus. "Das ist immer so zu Jahresende und an Jahresanfang — und wenn die Stromrechnung kommt", so die Erfahrung des PV-Spezialisten.

Immer mehr Häuselebauer würden sich bereits in der Planungsphase mit der Installation einer PV-Anlage beschäftigen. Findeiß: "Man kann damit den Energiebedarf einer vierköpfigen Familie inklusiv Heizung auf fast Null reduzieren." Das erfordert allerdings Zusatzinvestitionen zwischen 10 000 und 20 000 Euro. Je nachdem, ob mit oder ohne Speicher.

Mit dem Geschäftsverlauf für dieses Jahr ist Findeiß zufrieden. "Wir haben im Umkreis von 40, 50 Kilometern 45 neue PV-Anlagen installiert. Die Auerbacher Firma Sol Aid übernimmt die Umsetzung des vom Übertragungsnetzbetreiber Tennet sowie des IT-Spezialisten IBM gesteuerten Projekts vor Ort. Dazu gehört zum Beispiel die Installation von Stromspeichern sowie der dazugehörigen elektronischen Zähler.

Bei dem laut Eigenwerbung "weltweit einmaligen Energieprojekt" werden erstmals dezentrale Batteriespeicher — wie sie zunehmend in privaten Haushalten zum Einsatz kommen — digital per "Blockchain" vernetzt. Auf diesem Weg entsteht ein großer, virtueller Speicher, der für die Entlastung des Stromnetzes genutzt werden kann.

"Drückt beispielsweise im Norden Deutschlands ein Sturm zu viel Strom in das Netz, wird dieser von den Batteriespeichern aufgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgegeben." Das erklärt Sonnen-Sprecher Stephan Weimann. Auf der anderen Seite werde gespeicherter Strom im Süden Deutschlands von dem "Sonnenbatterie"-Netzwerk in das Stromnetz gegeben. So entstehe eine "virtuelle Stromleitung", über die sich Engpässe im Stromnetz ausgleichen ließen. Auf diese Weise könne auch "die teure Abschaltung von Windenergie-Anlagen" begrenzt werden.

"Wir sind stolz, hier als Pionier für so ein zukunftsweisendes Projekt mit dabei zu sein", sagt Stefan Findeiß, Geschäftsführer von Sol Aid. "Wer sich ab jetzt für eine eigene Energieversorgung mit einer Sonnenbatterie entscheidet, kann an diesem Projekt teilnehmen. Damit kann ein Haushalt seinen eigenen Strom erzeugen und gleichzeitig dabei helfen, das Stromnetz zu entlasten."

Dezentral und sauber

Grüne Zukunftsvisionen auch bei "Sonnen": "Die Energieversorgung wird sich in den kommenden Jahren radikal verändern. Strom wird dezentral und sauber von Millionen kleiner Erzeuger produziert," sagt Philipp Schröder, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Sonnen. "Mit der Blockchain-Technologie können diese Erzeuger intelligent und kostengünstiger miteinander vernetzt werden. Diesen nächsten Schritt der bezahlbaren Stromversorgung aller Menschen, setzen wir schon heute gemeinsam mit der Sol Aid GmbH um."

Eine "Blockchain" ist eine dezentral organisierte Datenbank, die auf vielen verschiedenen Computern verteilt ist. Ein zentraler Server, der alle Vorgänge speichert, werde da nicht mehr benötigt. Die Nachweise, wie viel Energie in einzelnen Sonnenbatterien aufgenommen oder abgegeben werde, würden so dokumentiert.

Die Sonnen-Gruppe ist laut eigener Einschätzung "weltweiter Marktführer für Stromspeicher und Betreiber der größten Stromsharing-Plattform". Als eines der schnellst wachsenden Unternehmen in Deutschland und Europa hat Sonnen zahlreiche internationale Auszeichnungen für seine Technologie erhalten. Zu den Investoren des Allgäuer Unternehmens zählt der US-Technologiekonzern General Electric. Mit der "SonnenCommunity" ersetzt Sonnen bisherige Konzepte der Energieversorgung und versorgt so bereits über 100.000 Menschen in Deutschland, den Nachbarstaaten und den USA mit Strom.

Die Auerbacher Firma Sol Aid ist bereits seit mehr als zehn Jahren im Bereich Photovoltaik aktiv. Aktuell beschäftigt diese — zum Teil in Kooperation — acht Mitarbeiter.

fh/nn