Häusliche Gewalt: Zu viele Opfer zeigen Täter nicht an

PEGNITZ - Laut einer Pressemitteilung des Bundeskriminalamts wurden allein im Jahr 2015 über 120.000 Personen Opfer häuslicher Gewalt. Aber nicht nur körperliche Taten wie Körperverletzungen und Vergewaltigungen fallen unter den Begriff "häusliche Gewalt". Auch Bedrohung und Stalking zählen dazu. Auch in ländlichen Regionen und Kleinstädten wie Pegnitz kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in den eigenen vier Wänden.

Wer zuhause geschlagen wird, der sollte sich zur Wehr setzen und sich Hilfe suchen. Foto: Michael Matejka



"Häusliche Gewalt ist alles, wodurch du dich zuhause nicht mehr sicher fühlen kannst", sagt Polizeioberkommissar Ludwig Strömsdörfer, Ermittlungsbeamter und Sachbearbeiter häuslicher Gewalt bei der Polizeiinspektion Pegnitz. Eine konkrete Zahl der Fälle, zu denen die Polizei wegen Gewalt unter Partnern gerufen wird, lasse sich nicht ausfindig machen. "Im System fällt häusliche Gewalt direkt mit Körperverletzung zusammen, daher kann man im Nachhinein nicht sagen, bei welchen Fällen es sich um häusliche Gewalt handelt", so der Polizeioberkommissar.

Das Problem sei vor allem, dass viele Opfer die Täter nicht anzeigen. "In der Stadt ist die Anzeigebereitschaft höher als auf dem Land. Die Opfer haben oft Angst, sich zu outen oder dass sie von Nachbarn verurteilt werden." Aber ohne eine Anzeige könne die Polizei nicht helfen, daher sei es sehr wichtig, dass jeder Fall von häuslicher Gewalt zu Anzeige gebracht wird. Denn erst dann beginnt die Beweissicherung. Daher sollen Opfer "direkt zum Arzt gehen und die Verletzungen bescheinigen und untersuchen lassen".

Jürgen Stadter, Pressesprecher und stellvertretender Leiter des Präsidialbüros der Polizei Oberfranken, sagt ebenfalls, dass es das Schlimmste sei, jemanden nicht anzuzeigen. "Denn nur dann kann etwas passieren und sich bessern", sagt er.

Zahlen bleiben etwa gleich

Die angezeigten Fälle von häuslicher Gewalt hätten sich in den vergangenen Jahren zum Glück nicht verändert, so Stadter. Genaue Zahlen kann auch er nicht nennen, denn "die Anzeigen bei der Polizei sind das eine, die Dunkelziffer ist etwas ganz anderes".

Wenn ein Anruf bei der Polizei eingeht, macht den ersten Zugriff die normale Streife. Es sei sehr selten, dass ein Geschädigter direkt in die Polizeistation komme, sagt Strömsdörfer. Bei Bedarf kann die Polizei Täter und Opfer voneinander trennen. Das geschieht mit Hilfe von Platz- oder Kontaktverbot. Diese Verbote seien jedoch zeitlich begrenzt. "Bei längerem Kontaktverbot muss der Geschädigte einen Zivilschutz beantragen. Dieser wird zum Beispiel von einem Familiengericht verhängt." Würde der Täter dann gegen das Kontaktverbot verstoßen, wäre das eine Straftat und die Polizei könne wieder eingreifen, erklärt er.

Während der Sachbearbeitung wird der geschädigten Person auch Hilfe durch Organisationen angeboten. "Wir arbeiten mit der Pro Aktive Beratungsstelle zusammen. Wenn der Geschädigte zustimmt, geben wir die Kontaktdaten weiter und die können dann optimal helfen." Das Angebot nach Opferschutzhilfe durch Hilfsorganisationen wird zwingend bei allen Sachbearbeitungen an die Geschädigten weitergegeben.

Neben der Pro Aktiv Beratungsstelle gibt es noch viele weitere Hilfsorganisationen, so zum Beispiel das Frauenhaus. Auch die Caritas Pegnitz greift sofort ein, wenn Fälle von häuslicher Gewalt bei Pflegefällen bekannt werden. "Natürlich gibt es mal einen Streit, wenn ein Familienmitglied pflegebedürftig ist. Aber wir bieten natürlich sofort Hilfe an und schreiten ein, wenn es schlimm wird", sagt Schwester Monika Blechschmidt, Leiterin der Caritas Sozialstation Pegnitz. In dieser Station gehe es eigentlich ausschließlich um Pflege. Aber wenn jemand Probleme habe, werde natürlich auch geholfen, sagt sie.

