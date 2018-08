"Hechtsprung" vom Bier- ins Weinland

Schulleiter Gerd Hecht wechselt von Berufsschule zu den Berufsschulen Main-Spessart - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Still und leise, so wie es seine Art ist, hat sich mit Gerd Hecht der Leiter der Staatlichen Berufsschule aus Pegnitz verabschiedet, um mit sofortiger Wirkung die Führung der Berufsschulen Main-Spessart mit ihren Standorten in Karlstadt und Lohr zu übernehmen. Für den gebürtigen Niederbayern bedeutet dies eine Familienzusammenführung, wohnt doch seine Frau mit den Kindern in Veitshöchheim.

Die Übergabe von Pokalen bei Kochwettbewerben zählte zu den angenehmsten Aufgaben des Pegnitzer Schulleiters Gerd Hecht, der nun nach Unterfranken wechselt. © Foto: Reinl



Gerhard Hecht, der aus Bogen stammt, hat 1993 im Alter von 29 Jahren den "Hechtsprung" an die Berufsschule Pegnitz gewagt, um hier als Oberstudienrat für das Hotel- und Gaststättengewerbe zu lehren. Im Rückblick macht er kein Hehl daraus, dass er sich einst nach seinem Referentariat in Rothenburg ob der Tauber und Grafenau eigentlich für Schulen in Deggendorf oder Landshut beworben hatte. Das Angebot in Pegnitz sei für ihn deshalb der reine Horror gewesen, habe es doch in keiner Weise seiner Lebensplanung entsprochen.

Gleich zur Begrüßung habe er deshalb dem damaligen Schulleiter Ernst Peller einen Versetzungsantrag überreicht, den dieser mit dem Zusatz „Freigabe nur bei gleichwertigem Ersatz“ an die Regierung weitergegeben hat. Um dies zu erschweren, hat Peller den Neuen sofort mit verantwortungsvollen Aufgaben wie der EDV-Systembetreuung beauftragt. Eine tolle Aufnahme durch das Kollegium, eine fast mütterliche Betreuung durch die Fachlehrerin Helga Degen, ein verständnisvoller Vermieter in Kühlenfels sowie nicht zuletzt die Sportkontakte zu den Tischtennisspielern des SV Glückauf oder den Lehrer-Volleyballern sorgten bald dafür, dass Hecht zum Pegnitzer wurde.

Ein Schlaganfall im Jahr 2000 bedeutete für den Junglehrer nicht nur wegen der damit verbundenen Sprach- und Gehschwierigkeiten einen herben Rückschlag. Doch Dank seines eisernen Willens und einer hervorragenden ärztlichen Betreuung überwand er auch diese Hürde. Das Wiedereingliederungsmanagement nahm er dankend an, um nach nur zwei Wochen wieder „Vollgas“ zu geben.

Als Peller dann nach Traunstein wechselte und Horst Rustler seine Nachfolge antrat, war Hecht plötzlich einer von drei Kandidaten für die Nachfolge des aus Altersgründen ausgeschiedenen Stellvertreters Norbert Preininger, Er selbst war wohl am meisten überrascht, dass er 2001 als Jüngster schließlich den Vorzug erhielt.

Weil seine Familie damals schon nach Veitshöchheim umgezogen war, bewarb sich Hecht 2004 schon einmal für Karlstadt, wobei er allerdings unterlag. Als Rustler dann in Ruhestand ging, winkte die Stelle des Schulleiters in Pegnitz. Der Personalreferent im Kultusministerium war skeptisch: „Sie sind erst 46 Jahre alt. Wollen Sie wirklich über 20 Jahre lang Schulleiter sein?“

Für sechs Schulen verantwortlich

Hecht wollte und hielt bald das Ernennungsschreiben in Händen. Die Aufgabe war gewaltig, zeichnete er doch für nicht weniger als sechs Schulen unterschiedlicher Art in Pegnitz und Bayreuth verantwortlich. Fünf Klassen einer Förderberufsschule bedeuteten zudem eine bayerische Besonderheit und als eine der ersten Berufsschule in Bayern wurde Pegnitz auch Teil eines Modellversuchs für Inklusion.

Dazu kamen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen an beiden Standorten mit einem Gesamtvolumen von über zehn Millionen Euro, wobei Hecht dem Landrat Hermann Hübner rückblickend ausdrücklich für die dabei gezeigte Großzügigkeit dankt. Auch die Zusammenarbeit mit den Firmen sei stets hervorragend gewesen. Er selbst förderte dies, indem er in der Nachfolge des früheren Sammet-Schulleiters Helmut Graf auf Bitten des KSB-Personalchefs Franz Eller den Vorsitz des Arbeitskreises SchuleWirtschaft übernahm mit dem Ziel, junge Menschen in ihre berufliche Zukunft zu begleiten.

Helmut Graf hat Gerd Hecht einst als zweiter Bürgermeister in Pegnitz willkommen geheißen, jetzt hat er ihn im Freundeskreis der Volleyballfreunde nach 25 Jahen auch wieder verabschiedet. © Reinl



In seinen letzten Tagen in Pegnitz hat Hecht seinen Nachfolger Martin Abt aus Hersbruck, den er schon aus Studienzeiten kennt, mit einem dicken Kompendium in seine Aufgabe einzuweihen. An der Bayreuther Schule gibt es zudem einen Wechsel auf dem Stellvertreterposten: Studiendirektorin Bettina Pachter aus Coburg tritt dort die Nachfolge des aus Altersgründen ausscheidenden Hans Weidinger aus dem Betzensteiner Ortsteil Hunger an.

Hecht dagegen hat sich vor allem wegen der Familienzusammenführung für die Leitung der Staatlichen Berufsschulen Main-Spessart beworben. In Lohr hat er damit mit den Fachbereichen Elektro- und Metalltechnik sowie Wirtschaft und Verwaltung zu tun, in Karlstadt mit Kfz-Technik, Körperpflege, Metalltechnik und Brauereiwesen, was Hecht den Wechsel vom Bier- ins Weinland etwas erleichtert. Angeschlossen ist in Lohr eine Berufsfachschule für Mechatroniker. Über die „Berufsschule Plus“ können die rund 1800 Auszubildenden berufsbegleitend die Fachhochschulreife erlangen.

Hohes Lob für Kollegen und Stellvertreterin

Gerd Hecht ist es nach eigenen Aussagen emotional sehr schwer gefallen, Pegnitz nach einem Vierteljahrhundert den Rücken zu kehren. Seinem Kollegium und seiner Stellvertreterin Renate Grellner zollt er hohes Lob für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die freundschaftlichen Verbindungen will er auf jeden Fall weiter pflegen, deshalb behält er auch sein Haus am Wiesweiher.

RICHARD REINL