Heimat aus dem Blickwinkel der Auerbacher

Mit drei Jahren Verspätung ist das Buch zum Stadtjubiläum erschienen — Kompakt und lesenswert - vor 1 Stunde

AUERBACH - Das Warten hat sich weitgehend gelohnt. Das Buch, das ursprünglich zum Stadtjubiläum 2014 hätte erscheinen sollen, wurde am Sonntagabend im Beisein einiger beteiligter Autoren im Kolpingsaal öffentlich vorgestellt.

Haben für die NN an der Stelle bei der Schule, an der das Titelbild entstanden ist, im neuen Auerbach-Buch geblättert: Links Lion, rechts Jonas. © Brigitte Grüner



Haben für die NN an der Stelle bei der Schule, an der das Titelbild entstanden ist, im neuen Auerbach-Buch geblättert: Links Lion, rechts Jonas. Foto: Brigitte Grüner



Rein äußerlich, beim ersten Anblick, beim Blättern in einem großformatigen Band, kommt das neue Stadtbuch als würdiges Nachschlagewerk daher. Vom Einband her eher klassisch gehalten, im Innenteil aber modern, abwechslungsreich und optisch gut gestaltet. Die unterschiedliche Sichtweise der 30 Autoren auf ihre Stadt macht den Band zu einem interessanten und in den meisten Kapiteln auch kurzweiligen Lesebuch.

Die Grußworte der großen Politik wären im konkreten Fall des Auerbach-Buches am Ende besser angesiedelt gewesen. Dann wäre nicht gleich auf den ersten Seiten aufgefallen, dass es das Jubiläumsbuch erst drei Jahre nach dem eigentlichen Ereignis zur Veröffentlichung geschafft hat. Was für den Lesewert nicht grundsätzlich von Nachteil ist, wenn man über zeitlich überholte Passagen einmal hinwegsieht. Es war dem Gestalter des Buches, Joachim Neuß, und seinen Mitarbeitern eben nicht mehr möglich, wirklich jede Zeile zu aktualisieren.

Gallisches Dorf

Dass aber auch Grußworte ihren Humor haben können, das stellt Richard Reisinger in seinem Beitrag unter Beweis, wenn er mit Blick als Landrat von Amberg aus nach Auerbach blickt, dem Gallischen Dorf im Imperium Amberg-Sulzbach.

Die Leser von heute erwarten keine langen Abhandlungen über trockene Themen und akribisch gestaltete Chroniken. Dessen waren sich die Stadt und die Macher des Buches bewusst. Daher wurde Wert gelegt auf nicht zu lange Texte, die zudem mit Bildern und Grafiken großzügig ausgeschmückt sind. Die Geschichten aus Auerbach und den Ortsteilen sollen nicht nur informieren, sondern auch unterhalten. Sehr erfrischend und humorvoll schreibt zum Beispiel Markus Müller über "den Michelfelder als lokale Sonderform des Auerbachers". Der "Stoderer" erfährt bei der Lektüre, dass sich nur ein echter Michelfelder um 5 Uhr für Prunksitzungskarten anstellt, obwohl der Vorverkauf erst um 8 Uhr beginnt.

Die Themen des Buches sind so unterschiedlich wie die Menschen der Stadt und die Autoren, die die einzelnen Geschichten verfasst haben. Sie reichen von äußerst amüsant bis planerisch nüchtern und bautechnisch trocken, wobei letztere eher die Ausnahme sind. Die persönlichen Perspektiven geben Einblicke in eben auch ganz persönliche Sichtweisen, wie sie die meisten Auerbacher in ihrer Stadt selbst nicht sehen. Ergänzt wird das Werk von ausdrucksvollen Bildern in ungewöhnlichen Perspektiven. Nicht alle möglichen Themen wurden behandelt. Angaben zum örtlichen Handel und Handwerk etwa sucht man vergebens.

Vielfalt an Themen

Die Themen reichen von bekannten Auerbachern bis zur Stadtsanierung, von sportlichen zu musikalischen Angeboten, von Partner- und Patenschaften bis zu kirchlichen Themen, von Sehenswürdigkeiten zu den Ortsteilen und vielem mehr. Kompetente Autoren schreiben über die verschiedenen Aspekte von Auerbach. Der LBV-Kreisvorsitzende Bernhard Moos berichtet zum Beispiel über die Tier- und Pflanzenwelt, Kirchenpfleger Wilhelm Schelz schreibt über die Sanierung der Stadtpfarrkirche, Kreisbrandinspektor Peter Deiml unter dem Motto "Ein Mann sieht rot" über die Feuerwehr, Stadtverbandsvorsitzender Eugen Eckert über das Vereinsleben oder Chefarzt Dr. Edmund Goß über die medizinische Versorgung.

Blick auf Einst

Einen Rückblick auf die Geschichte der Stadt hat Bürgermeister Joachim Neuß selbst geschrieben. Sein Beitrag ist mit außergewöhnlich schönen Fotos bebildert. Sie zeigen Details des Stadtmodells, das Christian Bauer angefertigt hat. Die Aufnahmen vermitteln einen guten Eindruck der Stadt im frühen 19. Jahrhundert. Da ist ein Viehmarkt auf dem Platz vor dem Rathaus zu sehen, der durch die gleichnamige Gasse plätschernde Bach oder Schüler vor der Knaben-Schule. Aber auch alle anderen Beiträge sind mit aussagekräftigen Fotos bebildert und zeigen Details oder Winkel der Stadt, die man noch gar nicht kennt.

Fazit: Für jeden, der sich auch nur ein wenig für die Geschichte und Situation der Stadt Auerbach interessiert, ist das neue Buch ein Muss. Auch wenn etliche Texte nicht mehr ganz zeitgemäß – die Vorbereitungen für die Veröffentlichung liefen Mitte 2013 an, die ersten Texte lagen Anfang 2014 vor – und manche Formulierungen rein subjektive Meinungen sind, stecken im neuen Auerbach-Buch vergnüglicher Lesestoff und sehenswerte Aufnahmen von über 60 Fotografen.

Z700 Jahre Stadt Auerbach, Format 24 mal 30 Zentimeter, 320 Seiten, durchgehend farbig, Hardcover, ISBN-Nummer 978-3-95587-031-7, in Auerbach erhältlich zum Preis von 34,90 Euro bei Buchhandlung Heinl, Papierhexe und im Einwohnermeldeamt des Rathauses.

BRIGITTE GRÜNER UND MICHAEL GRÜNER