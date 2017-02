Heinrich Troidl aus Willenreuth hat Abschleppen abgehakt

WILLENREUTH - Tote hinter dem Lenkrad, eingeklemmte Schwerverletzte, plattgewalzte Autos, zertrümmerte Führerhäuser: Heinrich Troidl (59) hat solche Situationen dutzende Male erlebt. Er hat sie im Gedächtnis gespeichert, aber er will über das Grauen nicht reden.

Heinrich Troidl (rechts) und ein Mitarbeiter begutachten ein Fahrzeug, dass am Abschlepphaken hängt. Der Fahrer des Wagens war auf der Autobahn verunglückt. Foto: NN-Archiv/Irene Lenk



Bei Verkehrsunfällen in der Region taucht häufig auch Troidl auf. Der Unternehmer aus Willenreuth schleppt seit 30 Jahren Fahrzeuge aller Art ab. Meist sind diese nicht mehr fahrbereit, manche sind auf Anordnung der Staatsanwalt sichergestellt worden.

Es ist eine Arbeit, die an die Substanz geht. Auch Troidl spürt das. Deshalb wird er dieses Standbein seines Betriebs an einen Nachfolger übergeben. Den Namen will er noch nicht nennen, weil der Vertrag noch nicht unterschrieben ist. „Ich habe das 30 Jahre gemacht, rund um die Uhr. Der Stress wurde zu groß. Ich bin keine dreißig mehr.“

Von seinen zehn Abschleppfahrzeugen, darunter ein Autokran, wird er alle abgeben. „Nur eines davon werde ich behalten.“

Troidl merkt, dass die Einsätze schwieriger werden; das liege an den Menschen: „Die Leute werden aggressiver. Auf der Autobahn herrscht Krieg. Da muss man schauen, dass man heil nach Hause kommt.“ Im Herbst machte er eine Erfahrung, die ihm in seinem Entschluss, mit dem Abschleppdienst aufzuhören, bestärkt hat. Es war am Spänflecker Berg. Ein 40-Tonner-Lkw war auf einen Warnleitanhänger der Autobahnmeisterei gekracht.

Bei Unfällen auf der Autobahn sind die Fahrzeuge der Firma Troidl schnell zur Stelle und bergen die Unfallfahrzeuge wie hier bei Trockau. Foto: Markus Roider



Troidl wurde gerufen. Er handelte sich unerwarteten Ärger ein. Mit einem Einweiser bewegte er sich mit seinem Abschleppfahrzeug zur Unfallstelle, wo er mehrere Stunden zugange war. Das dicke Ende kam hinterher: Dem Willenreuther flatterte eine Anzeige wegen Fahrerflucht ins Haus. Ein Wagenlenker, der mit seinem Fahrzeug etwa 200 Meter von der Unfallstelle entfernt stand, hatte ihn angezeigt. „Das ist der Dank“, sagt Troidl. Was bei ihm bleibt, ist ein „bitterer Nachgeschmack“.

Zudem belaste ihn die große Verantwortung. „Ein verkehrter Handgriff – und schon ist ein Schaden von 100 000 Euro angerichtet.“ Dennoch ist er stolz, dass er sich in den drei Jahrzehnten mit keinem seiner Kunden vor Gericht auseinander setzen musste.

Gerne habe er diesen Job gemacht, auch wenn die Arbeit an Unfallstellen nicht einfach gewesen sei. Die schrecklichen Bilder bleiben in seinem Inneren. Es gebe Situationen, die ihn besonders berührt haben, doch er will sie aus den Erinnerungen nicht hervorholen. Sprechen will er über die Bergung eines Mehllasters. Bei dem Unfall lag der 40-Tonner auf einem Pkw, in dem drei Menschen eingeklemmt waren. Sie konnten ohne größere Verletzungen geborgen werden. „So etwas sieht man nicht alle Tage. Da macht man seine Arbeit mit Freude.“

Gut sei in all den Jahren die Zusammenarbeit mit der Polizei aus Pegnitz und Bayreuth gewesen. Sie hätte ihn informiert, dass Fahrzeuge sichergestellt werden mussten. Ein Hinweis, dass es bei dem Unfall Tote gegeben habe. Bei Königstein sei es ihm passiert, dass ein Toter dalag. „Das war wie ein Brett vorm Kopf.“ Am schlimmsten seien Verkehrsunfälle mit Kindern gewesen. „Das geht unter die Haut.“

Was Troidl mit Skepsis sieht, sind die wachsenden bürokratischen Vorgaben. Demnächst soll er manche Informationen in einen Laptop eintippen und Unfälle fotografieren. „Alles wird total überwacht. Alles wird stressiger.“ Nun gehe er als Ältester mit einem lachenden und einem weinenden Auge in Rente und hinterlasse ein eingespieltes Team, in dem sich einer blind auf den anderen verlassen könne.

