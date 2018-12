Heißer Besuchermagnet: Lichterfest in Pottenstein steht bevor

Am 5. und 6. Januar verzaubert die alljährliche Prozession das Felsenstädtchen - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Bald ist es soweit: Am Dreikönigstag entflammen in Pottenstein wieder unzählige Feuer auf den Hängen rund um den Ort. Die traditionelle Prozession zum Lichterfest der ewigen Anbetung zieht jedes Jahr tausende Besucher an.

Am 6. Januar erleuchten zahlreiche kleine Feuer wieder Pottenstein. © Stefan Hippel



Jedes Jahr am 5. und 6. Januar begeht die Pfarrgemeinde Pottenstein ihre ewige Anbetung. Deren Abschluss und das Highlight der Feierlichkeiten ist die Lichterprozession am Dreikönigstag. Bei Einbruch der Dunkelheit entflammen dann auf den Felsen rings um den Ort etwa 1000 Feuer und verwandeln die Hänge in ein Lichtermeer. Die Abschlussprozession mit unzähligen Kerzen und Lichtern durch die festlich geschmückten Straßen beginnt gegen 17 Uhr. Wer einen guten Platz ergattern will, sollte bis etwa 14 Uhr anreisen, denn die Altstadt ist ab 15 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt.

