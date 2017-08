Heizöllaster in Bad Berneck drohte abzustürzen

BAD BERNECK - Ein Tanklaster hat sich Freitagmittag in Bad Berneck festgefahren und drohte umzustürzen. Nachdem der Laster gesichert wurde, muss nun das Öl abgetankt werden.

In Bad Berneck im Landkreis Bayreuth wurde es am Freitagmittag gefährlich: Ein Heizöllaster hatte sich oberhalb der Hofer Straße auf einem Feldweg festgefahren und drohte umzustürzen. Der Fahrer war aus Versehen in den falschen Weg abgebogen, der Wagen kam ins Rutschen und blieb schließlich hängen.

Polizei und mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr waren anschließend vor Ort, um den Laster zu sichern. Die Gefahr war relativ schnell gebannt, allerdings muss der 5.000 Liter umfassende Öltank noch abgepumpt werden. Die Feuerwehr ist noch vor Ort, da das Fahrzeug nun mit einem Kran geborgen werden muss.

