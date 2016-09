Helferkreis in Auerbach kümmert sich um Flüchtlinge

MICHELFELD - Der Flüchtlings-helferkreis Auerbach formierte sich nach und nach im Laufe der vergangenen eineinhalb Jahre. Elf Auerbacherinnen fanden sich mit dem gemeinsamen Ziel zusammen, Flüchtlingen egal welcher Herkunft beim Ankommen, Zurechtfinden in der neuen Lebenswelt und bei der Integration zu unterstützen.

Die Äthiopier aus der Michelfelder Unterkunft fühlen sich laut eigener Aussage wohl. Damit das auch so bleibt, stehen Marianne Mimler-Hofmann (2. v. l) und Verdi Akedimir (r.) vom Flüchtlingshelferkreis Auerbach mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Sabine Rühl



An vorderster Stelle agieren Verdi Akdemir und Marianne Mimler-Hofmann als Ansprechpartner und Ratgeber. „Wir haben schnell erkannt, dass unser Staat und seine Behörden zumindest im Herbst und Winter 2015 mit der Betreuung der vielen Flüchtlinge überfordert waren und die Situation die ehrenamtliche Betätigung von uns allen forderte,“ erklärten Mimler-Hofmann und Akdemir.

Der Einstieg erfolgte mit der Betreuung eines Asylbewerbers im Kirchenasyl in Form von Besuchen zur moralischen Unterstützung, der Versorgung mit Essen und Deutschunterricht. „Jetzt geben wir an drei bis vier Nachmittagen pro Woche Deutschkurse, die von allen Lernwilligen besucht werden können. Es kommen auch Personen aus Königstein und Neuhaus. Wir helfen und organisieren Termine bei Behörden und Ärzten. Durch die Kenntnisse in arabischer Sprache ist Verdi Akdemir eine ganz wichtige und wertvolle Ansprechpartnerin, nicht nur für die Asylbewerber, sondern zum Beispiel auch für das Ausländeramt geworden“, sagt Mimler-Hofmann.

Das Spektrum der Hilfe beinhaltet zudem Fahrdienste, wenn öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. „Wir besuchen die Neubürger zu Hause, wenn es Probleme gibt, oder einfach nur, um deren Gastfreundschaft anzunehmen und dabei ihre Sitten und Bräuche sowie ihr Alltagsleben besser kennenzulernen. Wir haben bereits und werden in nächster Zeit gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Wanderungen, Stadtführungen und Grillen organisieren“, so die Sprecherinnen des Helferkreises.

Bei einem Besuch der Asylbewerberunterkunft in Michelfeld gaben einige Äthiopier gern Auskunft über die ihnen vom Helferkreis vermittelten Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Mimler-Hofmann: „Wir sind besonders stolz darauf, dass wir bei der Arbeitssuche bisher ziemlich erfolgreich waren, denn wir stehen mit den heimischen Handwerksbetrieben und Industrieunternehmen und mit den einschlägigen Ämtern in Amberg in gutem Kontakt.“

Keiner der besuchten Asylbewerber in Michelfeld hat bislang die Anerkennung zum Bleiberecht erhalten. Durch die Vermittlung der Ausbildungs- und Arbeitsplätze ist aber eine Abschiebung in die frühere Heimat verhindert worden. Im Beisein von Mimler-Hofmann und Akdemir betonen die Äthiopier, dass sie sich hier sehr wohl fühlen und die Bevölkerung freundlich sei. Ziad macht bei Elektro Beyer ein Praktikum und ist in Nürnberg zum Verlegen der Leitungen im Einsatz. Haider ist derzeit bei Fenster-Bau Gnan beschäftigt, Elias bei Getränke-Weiß, Dejene bei HD-Bau, Byniam bei Neukam und Nigatu bei Regens Wagner in Michelfeld. In seiner Heimat hatte er ein Studium aufgenommen. In gutem Deutsch erzählt er über seine Tätigkeiten bei Regens Wagner. Er ist in der Gruppe Agnes tätig, sortiert Wäsche, hilft den 50 bis 80-jährigen Bewohnern bei den Mahlzeiten, ist bei Spaziergängen als Begleiter präsent und geht am Sonntag mit seiner Gruppe in die Kirche. Nigatu formuliert es so: „Manche in der Gruppe sind selbstständig, einige brauchen aber Hilfe.“ Jaffar und Ibrahim haben sehr gern bei der Spedition Christ gearbeitet, denn im Juli drohte die Abschiebegefahr.

Probleme im Heimatland

Über das Telefonieren erfahren die Asylbewerber über ständig neue Probleme in ihrem Herkunftsland, weshalb oft gar keine Verbindung möglich ist. Problematisch läuft auch die Beschaffung von Urkunden aus der Heimat, denn häufig gingen die Dokumente auf der Flucht verloren. Ab September müssen sich arbeitende Asylbewerber Wohnungen suchen. In der Unterkunft in Michelfeld zahlen aktuell zwei Personen für ein Zimmer 300 Euro, zuvor waren es 192 Euro.

Der Helferkreis ist sehr dankbar für die Unterstützung durch die Schulschwestern, die katholische Kirche und die Caritas. Verdi Akdemir betreut die Asylbewerber aus Syrien und ist auch sonst rund um die Uhr telefonisch mit den Flüchtlingsangelegenheiten beschäftigt.

Am 28. September läuft ein Integrationskurs der Volkshochschule mit Marianne Mimler-Hofmann im Kolpinghaus an. Für sein Engagement bekommt der Helferkreis voraussichtlich am 21. September eine Auszeichnung im Zusammenhang mit der Vergabe des Förderpreises „Zukunft Region.“ Mimler-Hofmann abschließend: „Wir wollen erreichen, dass sich die Neubürger bei uns aufgenommen fühlen und das Wort ,Integration‘ nicht nur ein Schlagwort bleibt. Damit sollen auch Angst und Ressentiments in der Bevölkerung Auerbachs vor und gegenüber den Fremden abgebaut werden.“

