Herbstzeitlose nimmt in der Fränkischen Schweiz überhand

Landkreis will Bestände über das Naturschutzprogramm eindämmen - Alte Obstbäume sollen erhalten bleiben - vor 39 Minuten

BAYREUTH - Auf 30.000 Euro ist der Haushaltsansatz für das Naturschutzprogramm des Landkreises geschrumpft, nachdem sich die Landschaftspflegeverbände flächendeckend ausgedehnt und somit auch die Biotopdauerpflege übernommen haben. Das Hauptaugenmerk gilt heuer der Pflege alter Obstbaumbestände und der Eindämmung der Herbstzeitlose in der Fränkischen Schweiz.

Die Herbstzeitlose hat eine wunderschöne Blüte und dazu noch einen frivolen Spitznamen: „nackerte Hur“. In der Fränkischen Schweiz allerdings soll der giftigen Pflanze jetzt Einhalt geboten werden. © Foto: Anne Schneider



Alte Obstbäume sind ein selten gewordener, vielfältiger Lebensraum für Baumpilze, Flechten, zahlreiche Insektenarten, Vögel und Klelnsäuger. Das mit dem Kreisfachberater abgestimmte Vorhaben beinhaltet die Unterstützung des Projekts „ApfeIgrips“ des Weidenberger Pflegeverbandes sowie eine gezielte Erfassung von alten Baumbeständen. Hierfür sind 17.000 Euro eingeplant.

Die giftige Herbstzeitlose breitet sich auf kalkhaltigen und extensiv bewirtschafteten Wiesen immer mehr aus, was von den Landwirten nicht gerne gesehen wird. 2016 hat der Landkreis deshalb mit dem Botaniker Dr. Feulner eine auf drei Jahre angesetzte Studie zu einer möglichen Eindämmung der Herbstzeitlosen auf 14 Wiesen in der Fränkischen Schweiz angestoßen.

Hier wurde der Bestand zur Blütezeit auf markierten, zehn Quadratmeter großen Flächen ermittelt. In den Folgejahren sollen diese Areale im zeitigen Frühjahr nach dem Treiben der Samenstände gemäht und gemulcht werden. Hierbei werden auch Auswirkungen der Bekämpfungsmethode auf Vorkommen von Orchideen und sonstigen wertvollen Pflanzen erfasst. Diese Studie ist eine der ersten in der Bundesrepublik und wird mit etwa 5800 Euro aus den Ausgleichs- und Ersatzmitteln für den Naturverbrauch finanziert, hieß es bei einer Sitzung im Landratsamt.

Sanierung einer Lindenallee

Am nördlichen Ortsrand von Kainach befindet sich entlang eines Feld- und Wanderwegs eine aus 17 alten, ökologisch bedeutsamen Linden bestehende Allee. 2016 gab der Landkreis der Stadt Hollfeld als Eigentümerin eine Förderzusage über 80 Prozent oder maximal 3884 Euro zu den Kosten für Entlastungs- und Sicherungsmaßnahmen an den Bäumen. Die Arbeiten mussten witterungsbedingt auf 2017 verschoben werden, sollen demnächst aber in Angriff genommen werden.

Mit kleineren Beträgen werden die Bisam-Bekämpfung zum Schutz der Bachmuschel, die Betreuung von Fledermaus-Winterquartieren oder die Pflegemaßnahmen an vom Landkreis zu Naturschutzzwecken gepachteten Flächen fortgeführt.

Schließlich soll in Abstimmung mit dem Bayerischen Naturschutzfonds im Frühjahr aus Entschädigungen für den Bau von Windkraftanlagen eine Fachkraft auf Halbtagsbasis eingestellt werden, die entsprechende Ersatzmaßnahmen konzipiert und umsetzt. Begründet wurde dies damit, dass der Zeitaufwand für derartige Vorhaben von der Unteren Naturschutzbehörde allein nicht zu schultern sei. Für das Vorhaben sind bei einer vierjährigen Laufzeit jährliche Gesamtausgaben von gut 200 000 Euro vorgesehen.

Seit 1998 führt das Landesamt für Umwelt ein Kataster der "ökologisch bedeutsamen Flächen" im Eigentum von Verbänden oder der öffentlichen Hand. Seit längerem wird hier über fehlende Daten zu den Ökoflächen im Landkreis Bayreuth geklagt. Landrat Hermann Hübner führt dies auf Kapazitätsmängel in seiner Naturschutzbehörde zurück. Diese sollen unter Mithilfe von Nikolaus Lange ebenfalls mit dieser Maßnahme beseitigt werden.