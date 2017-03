Herrenloser Schmuck: Wer kennt die Beute der Einbrecher?

Polizei beschlagnahmt Geschmeide nach Festnahme von zwei dringend Tatverdächtigen in Auerbach - vor 50 Minuten

AUERBACH - Die mutmaßlichen Einbrecher sitzen in Haft. Doch wem gehört der erbeutete Schmuck?

Zwei junge Männer im Alter von 14 und 18 Jahren konnten nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Auerbach von der Polizei festgenommen werden. Sie befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg sucht nun nach den Eigentümern der Schmuckstücke, die bei den dringend Tatverdächtigen gefunden wurden. Diese könnten aus Straftaten stammen, die in der Oberpfalz oder in Mittelfranken begangen worden sind.

Am Freitag, 10. März, gegen 14 Uhr drangen die beiden Einbrecher in ein Wohnanwesen in Auerbach gewaltsam ein und entwendeten einige Wertgegenstände. Das ganze Einbruchsgeschehen wurde von aufmerksamen Passanten beobachtet. Die Zeugen verständigten sofort die Polizei und verfolgten die beiden Täter unauffällig in sicherem Abstand, um den heraneilenden Streifenbesatzungen den genauen Standort der Tatverdächtigen zu übermitteln. Die Polizeibeamten nahmen die beiden fest und stellten bei ihnen unter anderem Schmuck sicher. Die Einbrecher befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Weitere Überprüfungen und Ermittlungen durch eine sehr gute überörtliche Zusammenarbeit zwischen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg und der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach ergaben, dass die Täter auch für weitere Einbrüche im Bereich Mittelfranken in Frage kommen. Bei den dringend Tatverdächtigen wurden diverse Schmuckstücke gefunden, die bislang keiner Straftat und keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten. Diese Schmuckstücke wurden sichergestellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet nun Zeugen, die den Schmuck anhand des Fotos erkennen und Hinweise auf den Eigentümer geben können, beziehungsweise Geschädigte sich unter Tel. 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

nb

