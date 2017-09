Hexenbesen: Baufortschritte an der Pottensteiner Rodelbahn werden sichtbar

POTTENSTEIN - Woche für Woche ist von der Erweiterung der Sommerrodelbahn in Pottenstein mehr zu sehen. Betriebsleiter Uwe Heinlein ist jedenfalls mit dem Baufortschritt zufrieden, auch wenn Regenwetter die Bauarbeiten schwieriger macht.

Es geht vorwärts bei den Bauarbeiten der neuen Attraktionen an der Pottensteiner Erlebnismeile. © Klaus Trenz



Schon fast fertig aufgebaut ist die neue Attraktion, der „Hexenbesen“. Zusammen mit einem rund 250 Meter langen und bis zu 15 Metern hohen Höhenlehrpfad und einem Skywalk soll er die Rodelbahn um Einiges attraktiver machen. Beim Hexenbesen handelt es sich um eine Gondelbahn mit Doppelsitzen, die in einer geschlossenen Schleife in bis zu sieben Meter Höhe über der Rodelbahn fahren. Dabei schwingen die Gondeln hin und her.

Außerdem entstehen am Langen Berg ein Betriebsgebäude mit Gastronomie, ein Café, eine Terrasse und die Kasse für alle Fahrgeschäfte. Das derzeitige Kassenhaus im Tal wird vermutlich Lagerhaus. Auf dem Dach des Gebäudes sollen verschiedene Spielgeräte aufgestellt werden. Auch der Einstieg in die Rodelbahn erfolgt künftig oben auf dem Berg. Der Parkplatz an der Bundesstraße mit 140 Stellplätzen bleibt, oben beim neuen Einstieg entstehen rund 350 neue Autostellplätze.

