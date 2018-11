Hilfe für Nepal: Von Ideen zu Ergebnissen

PEGNITZ/KATHMANDU - Noch nie war Thomas Knauber, Vorsitzender des Vereins Kinder von Nepal, so aufwendig begrüßt worden in Angpang wie diesmal. In dem kleinen Dorf unterhalb des Mount Everest hilft sein Verein seit Jahren. Blumen steckten in Torbögen aus grünen Zweigen und ein Meer von Blumenketten waren vor ihm gelegen — bei der Begrüßung in der Schule. Diese neu zu bauen war vor zehn Jahren der Beginn der Hilfe. Seitdem hat sich Angpang stark entwickelt und die Unterstützung aus Deutschland ist ausgedehnt worden auf fünf Dörfer in der Umgebung.

Die dorfeigene Genossenschaftsbank von Angpang in Nepal. Weil sie so gut funktioniert, schickt die Regierung schon Delegationen aus Vietnam und anderen Ländern hierher, die auf der Suche nach Anregungen für ihre Bergdörfer sind. © Thomas Knauber



Angpang hat das Glück, mit dem Bauern und Trekkingführer Kul Dhoj einen "Bürgermeister" zu haben, der sich vom Lastenträger zum perfekt Englisch sprechenden Computerkenner gemausert hat. Seine Ideen, wie das Dorf vorankommen könnte und wie es die deutschen Spenden einsetzen kann, haben gefruchtet: Es gibt eine eigene Genossenschaftsbank nach dem Vorbild von Friedrich Raiffeisen. Jedes Haus hat fließendes Wasser und permanent Strom, nicht mehr nur für zwei Stunden lediglich für eine Glühbirne. Die Schule bekam nach dem Erdbeben von 2015 einen neuen Trakt. Alle Waisenkinder werden unterstützt, kluge Kinder können außerhalb studieren. Es gibt eine Gesundheitsstation und Hilfe für Schwerkranke. Außerdem werden hier und in den anderen Schulen rundum einige Lehrer bezahlt. Die Kosten dafür würde die Regierung sonst auf die Bauern abwälzen.

Abgeschlossen ist das Projekt, einigen armen Familien einen Wasserbüffel zu schenken, dessen Nachwuchs an andere Familien weitergeben wird. Geplant ist, den 19 Müttergruppen in den Dörfern ein Startkapital zu geben, damit sie kleine Gemüsefirmen eröffnen oder mit selbst gezogenen Ziegen, Hühnern und Schweinen handeln können.

Kul Dhoj hat ein Team von sieben Männern, die mit ihm sein Dorf voranbringen. Doch sie alle sind um die 50 Jahre alt und brauchen Nachwuchs. Kul Dhoj nahm Thomas Knauber mit auf eine Rundreise durch die anderen Dörfer, teils zu Fuß, teils im Paris-Dakar-Stil — abenteuerlich im Jeep auf unglaublich schlechten Feldwegen. So ging es zuerst nach Maidane. Hier hatte die Hamburger Lehrerin Christine Wilhelmi einst in der Tundra für ein Schulzentrum gesorgt, das jetzt halb in der Obhut von Kinder von Nepal ist. Die Lehrer dort hatten eine lange Liste, was sie an Unterrichtsmaterial brauchen und auch bauliche Wünsche. Die Klassenzimmer müssten größer werden wegen einer Schulerweiterung. Die Kinder und Lehrer von außerhalb bräuchten eine Unterkunft zum Schlafen. Knauber konnte nur notieren und nichts versprechen. Denn die Hilfe hängt von den deutschen Spenden ab.

Verunglückt oder krank

Im nächsten Dorf Patle hatte es ein einheimischer Trekkingführer geschafft, seine Wanderkunden aus Australien dazu zu bewegen, einen vom Erdbeben zerstörten Schultrakt wieder aufzubauen. Aber auch die anderen Klassenzimmer sind besser in Schuss als früher. Noch vor einem Jahr glichen sie Gefängniszellen. Kul Dhoj lobte den dortigen Rektor: "Patle ist die am besten funktionierende Schule."

Weiter ging es nach Bagam, zu einer ganz kleinen Schule. Hier bat der Rektor darum, einige arme Kinder neu in die deutsche Fürsorge zu nehmen, weil der Vater verunglückt war oder eine Krankheit zugeschlagen hatte. Interessant war danach die Schule von Mude, weit unterhalb des Dorfes gelegen. Hier war der Elternbeiratsvorsitzende verzweifelt, wie er es jedes Jahr schaffen soll, Geld für die Lehrer zu sammeln, die nicht vom Staat bezahlt werden. Pro Lehrer sind das über 2000 Euro Gehalt pro Jahr. Vier bis sechs Lehrer sind meist in den Schulen betroffen. Viele wechseln ihre Stelle, weil das Geld nicht kommt oder weil alles so unsicher ist.

Der Vorsitzende, Rudra Magar, war nervlich am Ende. "Letztes Jahr klappte es nur, weil eine große Firma, die unten im Tal am Wasserkraftwerk baut, die Regierungsauflage hatte, eine bestimmte Summe an die Orte daneben zu geben. Aber als ich mit meinem Wunsch kam, war schon eine Schlange von Bittstellern vor mir." Trotzdem hatte er Glück: Dank Beziehungen.

