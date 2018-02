Hiltpoltsteiner Turnhalle voll mit Pfeilen und Bögen

Bogenschützen im Pegnitzgrund trafen sich zum Gaupokal — Spannung in der Compoundbogen-Klasse — Vereinspokal für Schnaittach - vor 5 Stunden

PEGNITZ/HILTPOLTSTEIN - Die Bogenschützen im Pegnitzgrund kämpften um den Gaupokal. Die Bogengilde zu St. Helena bereitete hierfür die Turnhalle in Hiltpoltstein für 37 Teilnehmer in elf Klassen vor. Dabei waren einige Sportler aus der Region Pegnitz/Auerbach dabei.

Die Bogenschützen im Pegnitzgrund trafen sich in der Hiltpoltsteiner Turnhalle, um im Rahmen des Gaupokals die Treffsichersten ihrer Klassen zu finden. Kevin Adelhardt vom SV Tüchersfeld (Vordergrund, grünes T-Shirt) setzte sich dabei in der Schülerklasse gegen Philip Baumann durch. © Foto: Udo Schuster



In der Herrenklasse belegte mit dem olympischen Recurvebogen Sven Wiegärtner, der Sportleiter vom SV Enzian Kirchenbirkig, den dritten Rang (483 Ringe). 30 Mal traf er ins Gold. Nach der Pause konnte er sich zwar in der geschossenen Ringzahl noch steigern, aber trotzdem fehlten ihm drei Ringe zu Silber in der sogenannten Königsklasse der Bogenschützen. Der vierte Platz ging an seinen Vereinskameraden Bernd Koch mit 478 Ringen. Sieger wurde der Veldener Schütze Markus Kolb, der in Summe mit 523 Ringen unschlagbar war.

Sieben Teilnehmer traten in der Masterklasse mit dem Recurvebogen an die Linie. Hier schaffte es Klaus Höllerer vom SV Enzian Kirchenbirkig auf Platz vier (426 Ringe), Jürgen Hartmann vom BSC Schnaittach wurde Erster (505). Bei den Schülern in Klasse B hatte Sascha Bergen (KpSG Pegnitz) Silber in der Tasche (413).

Drei Schützen suchten ihren Treffsichersten mit dem Compoundbogen. Zunächst war es ein spannendes Duell der erfahrenen Schützen mit sehr knappen Abständen bei den Ringzahlen. Erst nach der Pause kam es zur Entscheidung. Platz eins ging mit 534 Ringen an Ferdinand Kramer (SG Ursensollen), ihm folgte Erhard Adelmann (SV Tüchersfeld) mit 518 Ringen. Der Gausportleiter Hartmut Krug aus Pegnitz belegte Rang drei. Er schaffte es nicht, sein Leistungsniveau nach der Pause zu halten und erzielte fast 50 Ringe weniger als im ersten Durchgang.

Zwei Oberfranken waren im Leistungsvergleich mit dem Compoundbogen in der Schülerklasse aktiv. Das Duell konnte Kevin Adelhardt (SV Tüchersfeld) mit 568 Ringen eindeutig für sich entscheiden. Der Nemschenreuther Philip Baumann (SV Enzian Kirchenbirkig) erreichte 529 Ringe.

In der Klasse der Blankbogenschützen trat auch die Gauschützenmeisterin Rebecca Kramer an die Schießlinie. Sie musste sich allerdings mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Gewonnen hat hier Marcus Lampe (SG Henfenfeld) mit 439 Ringen.

Den dritten Rang konnte Hartmut Jäkel von der KpSG Pegnitz für sich verbuchen (401 Ringe), gefolgt von Vereinskamerad Jürgen Schneider (247). Der Vereinspokal wurde vom BSC Schnaittach mit 1525 Ringen gewonnen, gefolgt vom SV Enzian Kirchenbirkig (1490) und dem drittplatzierten SG Velden (1446).

UDO SCHUSTER