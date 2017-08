Hip-Hop-Beats im Pegnitzer Tonstudio

Bujar Krasniqi, Sergius Stoll und Edgar Geigert haben für ihre Leidenschaft Musik viel Geld ausgegeben - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Sie haben einfach eine Vierzimmer-Wohnung gemietet und diese komplett in Eigenregie umgebaut — und fertig ist es: das eigene Tonstudio. Über 10 000 Euro hat der Umbau und die Technik gekostet, aber das ist es den drei Pegnitzern von OwnstyleRecords wert: Bujar Krasniqi (26), Sergius Stoll (28) und Edgar Geigert (27) produzieren Hip-Hop-Songs. Studiotechnik und Produktion – das alles haben die jungen Männer autodidaktisch gelernt, der Rest ist im Blut.

Sergius Stoll, Bujar Krasniqi und Edgar Geigert (von rechts) produzieren ihn ihrem eigenen Studio am Stadtrand von Pegnitz Hip-Hop-Songs. Über 30 Lieder haben sie schon gemeinsam in Eigenregie produziert und im Internet veröffentlicht. Foto: Annika Braun



Die drei jungen Männer haben vieles gemeinsam. Krasniqis Wurzeln sind im Kosovo, Stoll und Geigert sind im Kindesalter aus Kasachstan nach Deutschland geflohen – alle haben folglich einen Migrationshintergrund. Seit der vierten Klasse kennen sich die drei. Und den gleichen Musikgeschmack hatten sie von klein auf: Hip-Hop. Dazu kommt noch, dass sie aus Musikerfamilien stammen und somit Musik quasi im Blut haben.

Der Plan, gemeinsam Musik zu produzieren, war früh geboren. Der Traum, davon irgendwann leben zu können, ebenfalls. Momentan ist das Komponieren aber nur ein teures Hobby, denn die Pegnitzer arbeiten im Schichtdienst in der Industrie. Viel Zeit für das Verfassen von Rap-Texten und die Aufnahme bleibt da nicht, aber jede freie Minute wird genutzt.

"Sergius und ich schreiben unsere Raps daheim, Bujar hat uns davor schon die Beats produziert, auf die wir dann die Texte komponieren", sagt Edgar Geigert. Knapp einen Monat dauert es dann im Schnitt, ehe der Song fertig ist. Insgesamt haben OwnstyleRecords schon dreißig Songs komponiert und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Featurings mit anderen Rappern seien schwierig, da man oft unterschiedliche Vorstellungen von einem Song habe.

Verkauft haben sie die Lieder nicht — das steht auch in naher Zukunft nicht an. "Wir wollen Musik produzieren für das Internet und für Leute, die Lust auf deutschen Hip-Hop haben. Wir wollen was Eigenes kreieren, einen eigenen Stil haben und uns nichts von irgendwelchen Rappern abschauen, deswegen auch unser Name OwnstyleRecords", erzählt Geigert.

In der deutschen Rap-Szene werde viel in einem Mix aus der Herkunftssprache und anderen Sprachen geschrieben; das wollen sie anders machen. Fast 1000 Follower haben sie schon, das Feedback auf die Musik sei überwiegend positiv. "Wir haben eigentlich noch keinen gehört, der gesagt hat, dass er die Songs schlecht findet", sagt Krasniqi. Dies motiviere, weiterzumachen. Auch wenn es viel Zeit in Anspruch nimmt — bis zu 25 Stunden pro Woche sitzt das Trio im Studio.

Studio in Eigenregie gebaut

In dem Studio, das sie in Eigenregie ein Jahr lang aufgebaut haben — in einer ehemaligen Vierzimmerwohnung am Stadtrand von Pegnitz. "Ich kannte den Vermieter der Wohnung, und als die frei wurde, haben wir den Zuschlag bekommen. Wir hatten vorher schon einiges an Equipment in einem kleinen Studio im Haus, aber das hier ist etwas ganz Anderes", sagt Sergius Stoll.

5000 Euro haben sie aus eigener Tasche finanziert, für Mikrofon, Computerprogramme, Keyboard, Kompressor und Audio-Interface-Gerät. Weitere 5000 Euro für das Drumherum: Die Wände im Raum mit dem Mikrofon sind akustisch optimiert. Für den besseren Blickkontakt gibt es zum Studioraum eine große Glasscheibe. Alles sieht sehr professionell aus, und auch die Videos zu ihren Songs lassen OwnstyleRecords nun extern produzieren.

"Das wurde einfach mit der Zeit zu viel Arbeit. Entweder wir drehen hier Landschaftsaufnahmen oder wir gehen in die Großstadt, zum Beispiel nach Nürnberg", erzählt Stoll. Sein Künstlername ist "Cyris", Krasniqi heißt "Kay-D" und Geigert "Friko". Die Songs handeln von Alltagssituationen und Dingen, die sie beschäftigen — alles kommt aus dem Bauch heraus.

Die Lieder können von Partys handeln, aber auch von einem Leben in Armut, das sie in der Kindheit erlebt haben. Laute und vom Bass dominierte Passagen gibt es genauso wie melodische Momente. Vieles ist im Gangster-Rap-Stil.

Neben den Rap-Parts singen Stoll und Geigert auch in den Refrains; Unterricht hatten sie nie. "Wir haben von klein auf jeden Tag Hip-Hop gehört. Irgendwann weißt du, wie es funktioniert. Wie ein Song aufgebaut ist, was sich gut anhört. Da muss man einfach rumprobieren", sagt Stoll.

Krasniqi, der die Beats produziert und abmischt, hat sich alles autodidaktisch beigebracht. "Ich habe mir Bedienungsanleitungen durchgelesen und im Internet recherchiert, somit die Studiotechnik kapiert und alles Weitere hast du im Gefühl. Da muss man schon Talent mitbringen, das ist klar", betont der 26-Jährige.

Und er fügt hinzu: "Das Gespür für Musik kann man nicht erlernen, das kommt von allein." Das musikalische Talent läge bei ihm und seinen Brüdern in der Familie.

Promoten nicht die Stärke

Das große Ziel ist es, irgendwann von der Musik leben zu können. Aber dafür müssten OwnstyleRecords ihre Songs verkaufen. "Uns selbst zu pushen und zu promoten, ist nicht so unsere Stärke", sagt Stoll selbstkritisch. "Aber es kommt alles, wie es kommen soll."

Bis dahin werden sie weiter in die Hip-Hop-Produktion investieren und Songs schreiben. "Andere kaufen sich von ihrem Gehalt teure Autos, wir machen Musik. Es ist unsere große Leidenschaft", so Edgar Geigert.

ANNIKA BRAUN