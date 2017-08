Hirschbach: Auto brennt, während Fahrer darin schläft

Lebensretter kommt zufällig vorbei und zieht jungen Mann aus dem Fahrzeug - vor 1 Stunde

HIRSCHBACH - Großes Glück hatte ein Mann in Hirschbach, der in seinem Auto nächtigte und wegen der Kälte den Motor gestartet hatte. Aus dem Motorraum stieg dichter Qualm auf, während der Mann sich im Auto befand.

Am frühen Samstagmorgen gegen 7 Uhr fiel einem Spaziergänger eine starke Rauchentwicklung an einem abgestellten Auto am Parkplatz in der Ortsmitte auf. Er verständigte sofort seinen Nachbarn, der sich umgehend zu der Stelle begab, wo aus einem Mercedes extrem dichter Qualm aus dem Motorraum aufstieg, der sich auch ins Fahrzeuginnere ausgebreitet hatte.

Auf dem Fahrersitz saß - wie sich später herausstellte - der Fahrzeug-Halter. Er schlief tief und fest schlief und wurde erst durch den beherzt eingreifenden Ersthelfer geweckt und von diesem und aus dem Auto, dessen Motor noch immer auf Hochtouren lief, gezogen. Zwischenzeitlich war durch eine Anwohnerin die Feuerwehr verständigt worden.

Die Einsatzkräfte aus Hirschbach, Achtel, Eschenfelden, Etzlwang, Lehendorf, Schmidtstadt, Neukirchen und Hohenstadt konnten den überhitzten Motorraum, in dem ein abgerissener Keilriemen verschmort war, schnell abkühlen, am Fahrzeug entstand eher geringer Sachschaden, wie die Polizei Auerbach mitteilt.

Der Fahrzeugbesitzer sowie sein vermutlicher Lebensretter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus nach Sulzbach-Rosenberg transportiert. Ein weiterer Fremdschaden entstand nicht.

