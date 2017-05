"Hirschensprung"-Vereinschef holt den Titel

Wolfgang Sebald ist neuer König der Nankendorfer Schützen - 26.05.2017 19:02 Uhr

NANKENDORF - Vergangenes Jahr war er noch Vize, dieses Jahr hat es der Vorsitzende des Schützenvereins Hirschensprung Nankendorf geschafft: Während des traditionellen Grillfestes wurde Wolfgang Sebald zum neuen Schützenkönig gekürt.

Das Bild zeigt die neuen Nankendorfer Könige sowie Scheiben- und Pokalgewinner. Erste Reihe von links: Schützenkönig Wolfgang Sebald, Vizejungendkönig Max Neubig, Schützenliesel Susanne Müller, Jugendkönig Thomas Sebald und Gauschützenkönig Daniel Düngfelder. © Foto: Thomas Weichert



In der Schützenklasse wird der Schützenkönig in Nankendorf seit je her mit dem Kleinkalibergewehr ermittelt. Sebald erzielte bei 9,9 Ringen einen 855,2-Teiler und war damit einen Tick besser als Sportleiter Werner Schwarz mit ebenfalls 9,9 Ringen, jedoch einem Teiler von 870,8. Auf Rang drei folgt Reiner Schilling mit 9,1 Ringen.

Schützenliesel wurde Susanne Müller mit 10,2 Ringen (628,6 Teiler). Sie ist damit die beste Schützin aller Klassen des Königschießens. Kerstin Sebald wurde mit 9,4 Ringen (1237) Vizekönigin, gefolgt von Melanie Orlet mit 8,8 Ringen. Jugendschützenkönig ist Thomas Sebald mit 7,0 Ringen (999,4) und Vizejugendkönig wurde Max Neubig mit 5,7 Ringen.

Mit einem 254,1-Teiler mit dem Luftgewehr gewann Neubig auch die Glücksscheibe der Vereinsjugend. Zweiter wurde Thomas Sebald (432,1-Teiler) vor Wolfgang Sebald junior (796).

Die Glücksscheibe des Königsschießens sicherte sich Daniel Düngfelder (15,2-Teiler) vor Bernd Hartmann (29,9) und Frank Ritter (30,9) und die Meisterscheibe der Jugend ging mit 53,4 Ringen an Max Neubig vor Thomas Sebald (45,7) und Wolfgang Sebald junior (33,2). Mit 324 Punkten gewann Thomas Sebald die Jugendscheibe vor Max Neubig (678,4) und Wolfgang Sebald junior (758,5). Die Meisterscheibe mit dem Luftgewehr holte Bernd Hartmann mit 102 Ringen, gefolgt von Melanie Orlet (101,5) und Cornelia Pleithner (101).

Susanne Müller sicherte sich auch die Meisterscheibe mit dem Kleinkaliber mit 48,2 Ringen vor Frank Ritter (46,4) und Bernd Hartmann (45,9). Die Ehrenscheibe mit dem Luftgewehr ging an Bernd Hartmann mit einem 25,7-Teiler vor Emil Düngfelder (84,1) und Susanne Müller (92,5).

Besonders stolz sind die Nankendorfer, dass der Verein mit David Düngfelder den Gaukönig der Schützenklasse mit dem Luftgewehr stellt. Düngfelder erzielte beim Schuss auf die Gaukönigskrone einen sehr guten 12,6-Teiler.

