,Historische‘ Scheibe zum Troschenreuther Jubiläum

Zimmerstutzenverein begeht "110-Jähriges" mit Dorfmeisterschaft - vor 6 Stunden

TROSCHENREUTH - Vor 110 Jahren wurde in Troschenreuth der erste Schützenverein gegründet. Das nahm der Zimmerstutzenverein Troschenreuth zum Anlass, die Scheibe des Dorfschützenkönigs mit einem historischem Motiv zu versehen. Stadtrat Michael Förster, der die Scheibe gestiftet hatte, freute sich über das gelungene Design, das die im Krieg zerstörte Troschenreuther Pfarrkirche zeigt.

Die erfolgreichen Teilnehmer an der 28. Troschenreuther Dorfmeisterschaft im Luftgewehr zusammen mit dem Ersten Schützenmeister Werner Wegner (rechts). In der Mitte Dorfschützenkönig Manuel Rupprecht mit dem Scheibenstifter, Stadtrat Michael Förster, und den Königsadjudanten Roland Laier und Monika Oberst. © Foto: Harald Saß



An der 28. Troschenreuther Dorfmeisterschaft im Luftgewehr nahmen 125 passive Schützinnen und Schützen in 18 Mannschaften teil, darunter 23 Kinder und Jugendliche. Die jüngsten versuchten sich am Lichtgewehr. Hier zielte mit großem Abstand Maximilian Pleisteiner am genauesten, 172,3 Ringe konnte er sammeln. Auf Platz zwei kam Bastian Buchfelder mit 141,2 Ringen und dritte wurde Marie Lehner mit 139,4 Ringen. Die Jugendwertung mit dem Luftgewehr gewann Kathrin Lohner mit 177,2 Ringen vor Jonas Förster (175,0 Ringe) und Benedict Barchtenbreiter (174,2 Ringe).

Enge Entscheidung

Sehr eng ging es bei den Erwachsenen zu. Dorfmeister mit 194,2 Ringen (von 200 möglichen) wurde Jan Madalsky, knapp dahinter landeten Michael Sebald (192,8 Ringe) und Alexander Groher (192,2 Ringe). Beste Dame im Teilnehmerfeld war Carmen Neukam mit 188,9 Ringen.

Die Mannschaftswertung gewann mit 946,4 Ringen der Seriensieger das Team FCT-Fußball 1 mit den Schützen Jan Madalsky, Michael Sebald, Ingo Dittmar, Christian Kaiser, Julian Laier und Heinz Rupprecht. Zweiter Sieger wurde die Mannschaft Siedler 1 mit 941,3 Ringen. Hier schossen Alexander Groher, Tobias Dettenhöfer, Christian Vogl, Melandie Gilch, Manuel Rupprecht und Uwe Rupprecht. Den Dritten Platz belegte die Großkalibergruppe des Zimmerstutzenvereins mit 919,3 Ringen. Die Teilnehmer waren Peter Bößl, Werner Lehner, Armin Schmidbauer, Michael Lengenfelder und Wolfgang Swojak.

Den besten Schuss auf die Königsscheibe gab Manuel Rupprecht mit einem 25,5 Teiler ab. Die Wurstkette für den Zweitplatzierten ging an Roland Laier (48,0 Teiler) und die Brezenkette erhielt Monika Oberst (63,5 Teiler).

hsa