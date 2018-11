Historisches Ladensterben in der Einkaufsstadt Pegnitz

PEGNITZ - Die Stadt Pegnitz steht vor einem historischen Advent: Vor 50 Jahren haben sich die Geschäftsleute zu einer Werbegemeinschaft zusammengeschlossen und damit unter dem äußeren Zeichen einer einheitlichen Weihnachtsbeleuchtung den Vorläufer der Aktionsgemeinschaft Unser Pegnitz gegründet. Trotz starker Umsatzzuwächse sind viele der damals beteiligten Läden inzwischen aber längst Geschichte.

Wer erinnert sich noch daran, dass im heutigen Gesundheitszentrum in der Hauptstraße vor einem halben Jahrhundert ein Konsum-Einkaufsmarkt beheimatet war? In den Räumen der heutigen admira-Apotheke wurden damals Hähnchen, Brechbohnen, Navel-Orangen und Grundnahrungsmittel aller Art verkauft.



"Auf zum Weihnachtseinkauf nach Pegnitz" hieß damals der Slogan. Tatsächlich meldeten vor allem Schmuckgeschäfte, Elektroläden und der Textilhandel Steigerungsraten von bis zu 40 Prozent. Das Publikum war des Lobes voll: "Endlich geschieht hier mal was. Jetzt lohnt es sich, zu einem Schaufensterbummel nach Pegnitz zu fahren." Nur ein Auerbacher meckerte: "Das ist alles zu teuer. Ich fahre weiter lieber nach Bayreuth".

Wie dem auch sei. Heute ist ein Großteil der damals engagierten Firmen längst aus dem Stadtbild verschwunden. Schwelgen Sie deshalb mit uns in Erinnerungen: Die Drogerie Dutz warb mit Kosmetikkoffern, Zierkerzen und Toilettartikeln, das Modehaus Schwarz zerbrach sich "alle Jahre wieder den Kopf, was unsere Lieben an Weihnachten wohl am meisten überraschen und erfreuen könnte" und das "kaufgut"-Leistungsgeschäft Paucker & Wiesner offerierte neben Haushaltswaren auch Spielzeug und Jugendskier. Alles passè.

Die Markt-Drogerie Fabian in der Hauptstraße hatte das "besondere Geschenk zum Weihnachtsfest", Mode Kirschner in der Nürnberger Straße "ein schönes Geschenk für Sie", das Modehaus Gebhart an der Karmühlbrücke "Modelle, die Männer gerne tragen" und im Modehaus Wiesend am Marktplatz war an Weihnachten "die Freude zu Gast".

Farb-TV war besonders

Bei Christian Spätling in der Karmühle waren zwei Stockwerke mit Radio-, Fernseh- und Elektrogeräten hell beleuchtet, in der Lindenstraße hatte der Käufer bei Radio Tobuschat die Auswahl zwischen Schwarz-Weiß- und Farbfernsehern, während sich Elektro Wittmann in der Amberger Straße eher auf Elektrogeräte spezialisiert hatte. "Farbfernsehen müsste man haben", meinte das ARW-Fachgeschäft in der Bahnhofstraße und Radio Dennerlein in der Hauptstraße hatte einen wichtigen Tipp parat: "Streikt ihr Fernseher, dann rufen Sie den Spezialwerkstatt-Schnelldienst Prompt und zuverlässig".

Unser Spaziergang durch die Vergangenheit geht weiter: Foto Schlüter inserierte "Sonderangebote zu sensationellen Preisen", Tapeten Herrmann + Co. im Röschmühlweg empfahl Nadelvlies-Teppichböden als Weihnachtsangebot und Olga Pajak am Unteren Markt feine Corset-Wäsche. Gleich gegenüber lockte das Uhrengeschäft Walter Stein mit dem "Dugena-Alleinverkauf für Pegnitz Stadt und Land". Die Fischhalle Hans Schauer schließlich empfahl für den Weihnachtstisch "lebende Karpfen, Forellen und Schleien".

Selbst die Tankstellen stiegen damals in das Weihnachtsgeschäft mit ein: Heinrich Fuchs in der Nürnberger Straße verkündete einen "sensationellen Preissturz" für Aral-Kraftstoffe auf "DM 60,7 pro Liter" und meinte damit wohl 60,7 Pfennige, die auch die Total-Tankstelle Küfner und gleich gegenüber der Agip-Service Heieis verlangten. Das alles toppte die freie Tankstelle Schönsteiner in der Friedrich-Ebert-Straße mit 57 Pfennigen. Alles vergangen und vorbei.

