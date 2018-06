Historisches WM-Aus: Auch Pegnitz ist gefrustet

Große Enttäuschung der Fans bei Public Viewing am Schlossberg

PEGNITZ - Die Fans im Biergarten am Schlossberg hatten sich auf ein schönes Fußballfest gefreut — nach dem 0:2 gegen Südkorea herrschte allerdings Katerstimmung.

Die Bilder in der Kasan-Arena und im Biergarten Pegnitz ähnelten sich. Nicht nur Joachim Löw konnte sich das Ausscheiden seiner Mannschaft nicht erklären. Auch die Fans aus Pegnitz waren ziemlich enttäuscht. © Micha Schneider



Es hätte alles so schön werden können. Gutes Wetter, ein Gläschen Bier und dazu noch strahlender Sonnenschein. Im Biergarten am Schlossberg hatten sich etwa 250 Menschen zum Public-Viewing versammelt — und natürlich fest mit einem Sieg der deutschen Nationalmannschaft im entscheidenden Gruppenspiel gegen Südkorea gehofft.

Doch die Bilder in Pegnitz und Kasan glichen sich sehr stark. Es waren keine freudigen Bilder, die man dort sah. Die Enttäuschung über das Auftreten des Teams von Joachim Löw war allen ins Gesicht geschrieben.

Auf der VIP-Tribüne der Kasan-Arena wurde in Großaufnahme der deutsche Stürmertrainer Miroslav Klose, der Weltmeisterheld von 2014 und WM-Rekordtorschütze, sowie der verletzte Jerome Boateng eingeblendet. Beide mit leerem Blick.

Und im Biergarten am Pegnitzer Schlossberg sah man die vielen Menschen mit Deutschlandtrikots, Deutschlandfähnchen und Deutschlandhüten, die mit großen Hoffnungen gekommen waren, aber einfach nicht fassen konnten, was sie dort an den zwei großen TV-Bildschirmen unter blauen Sonnenschirmen zu sehen bekamen.

Der Traum ist geplatzt

Nämlich einen Weltmeister, der über 90 Minuten alles vermissen ließ, was ihn in den letzten Jahren ausgezeichnet hatte. Selbst der stets verlässliche Manuel Neuer zeigte auf einmal ungewohnte Unsicherheiten. Auch andere hoch dekorierte Weltmeister wirkten wie Relikte aus vergangenen Zeiten.

Die Tore der Schweden sorgten ebenfalls für eine stetig sinkende Stimmung im Biergarten. Doch irgendwie war sie trotzdem noch immer da, die Hoffnung auf den einen entscheidenden Pass. Das alles entscheidende Tor.

Immer wieder ging ein Raunen durch das Publikum, Vor allem ganz zum Schluss. Bei den Kopfbällen von Mario Gomez oder Mats Hummels, bei den Weitschüssen von Toni Kroos oder Julian Brandt, als die Menschen schon zum Jubel ansetzten, von den Bierbänken aufsprangen und feiern wollten

Doch der Jubel wurde im Keim erstickt. Der Weltmeister fand seinen Meister in Südkorea.

Nach den Toren von Kim und Son war der Traum von der Titelverteidigung vorbei. In Russland und im Biergarten am Schlossberg, der sich kurz nach Abpfiff schnell wieder geleert hatte. Da passte es irgendwie ins Bild, dass am Ende des Spiels über Pegnitz große, schwarze Wolken aufzogen.

MICHA SCHNEIDER