Hochbehälter an der Pegnitzer Winterleite wird saniert

Juragruppe investiert im kommenden Jahr insgesamt über sechs Millionen Euro — Keine neue Schulden - vor 3 Stunden

PEGNITZ - Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Juragruppe wird im kommenden Jahr insgesamt 6,03 Millionen Euro investieren. "Das ist ein Spitzenwert", so Juragruppe -Werkleiter Hans Hümmer in der Verbandsversammlung.

Der Hochbehälter der Juragruppe an der Winterleite in Pegnitz muss saniert werden. Die Betonauskleidung in den Wasserkammern ist marode. Geplant ist eine Auskleidung mit Edelstahl. © Foto: Ralf Münch



Der Hochbehälter der Juragruppe an der Winterleite in Pegnitz muss saniert werden. Die Betonauskleidung in den Wasserkammern ist marode. Geplant ist eine Auskleidung mit Edelstahl. Foto: Foto: Ralf Münch



Besonders freut es ihn, dass die Investitionen ohne Nettoneuverschuldung gestemmt werden können. Dieser finanzielle Kraftakt ist möglich, weil der Freistaat Bayern für den Haushalt 2019 Fördermittel von insgesamt rund 3,5 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Erstmals in der Geschichte des Zweckverbandes übersteigen Erfolgs- und Vermögensplan die 10-Millionen-Grenze.

Der Wasser-Hochbehälter auf der Pegnitzer Winterleite wurde vor genau 50 Jahren errichtet. Jetzt muss er grundlegend saniert werden. © NN-Bildarchiv



Der Wasser-Hochbehälter auf der Pegnitzer Winterleite wurde vor genau 50 Jahren errichtet. Jetzt muss er grundlegend saniert werden. Foto: NN-Bildarchiv



Bei den Investitionsvorhaben sticht die Generalsanierung des Hochbehälters in Pegnitz an der Winterleite heraus. Für die Erneuerung des Gebäudes in 501 Meter Höhe werden 1,2 Millionen Euro benötigt. Dies ist bei weitem günstiger als ein Neubau des Behälters, was mit 2,3 Millionen Euro zu Buche schlagen würde.

Untersuchung durchgeführt

Laut Hümmer habe eine Untersuchung des 1956 erbauten Hochbehälters (Fassungsvermögen 2000 Kubikmeter) ergeben, dass die "Betonauskleidung in den Wasserkammern sehr geschädigt" sei. Deshalb müsse im Inneren eine Auskleidung mit Edelstahl erfolgen, die allein 500 000 Euro kostet. Nach fünf bis sieben Jahren müsse noch eine Außensanierung (300 000 Euro) durchgeführt werden Der Neubau eines gleich großen Behälters werde mit 2,3 Millionen Euro veranschlagt.

Insgesamt 3,34 Millionen Euro fallen beim Bau folgenden Wasserleitungen an: Anschluss nach Auerbach (443 000 Euro), Bau der Leitung nach Brünnberg (150 000 Euro), Bau der Leitung bis zum Abgabeschacht Leups (1,5 Millionen Euro) und Anschluss der Köttweinsdorfer Gruppe (1,25 Millionen Euro) — hier sind 90 Prozent abgedeckt.

Für die Brunnen Scherleithen, Moggendorf und Bronn wird ein neues Schutzgebiet ausgewiesen. Dafür müssen Grundstücke erworben, Gutachter bestellt und ein Schutzgebietvorschlag ausgearbeitet werden. Außerdem wird ein weiterer Brunnenstandort in der Veldensteiner Mulde untersucht. Für alles zusammen sind 250 000 Euro eingeplant.

Erweitert wird im kommenden Jahr die Zentrale der Juragruppe am Dianafelsen in Pegnitz um einen Umkleide- und Aufenthaltsraum für das technische Personal. Die Mitarbeiter müssen sich derzeit noch auf engstem Raum umkleiden. Um den notwendigen Platz zu schaffen, wird das Werkstattgebäude aufgestockt. Eigentlich sollte der Bau bereits in diesem Jahr erfolgen; dies wird nun im zeitigen Frühjahr umgesetzt.

Fortgesetzt wird 2019 ein bayernweites Pilotprojekt, bei dem die herkömmlichen Wasserzähler durch funkablesbare Ultraschallzähler ersetzt werden. "Die Ergebnisse sind ein großer Erfolg und steigern die Effizienz der Juragruppe nachhaltig", betonte Hümmer. Er sprach von einer "zukunftsweisenden Entscheidung, die Goldwert" gewesen sei, denn bei mechanischen Zählern seien bayernweit problematische Verkeimungen aufgetreten. Wasserversorger hätten die Zähler in nicht unerheblichen Stückzahlen wieder ausbauen müssen. Für Fahrzeuge, Werkzeuge und Geräte sowie EDV, Soft- und Hardware sind wieder 130 000 Euro vorgesehen.

Auch nächstes Jahr wird das Datenträgernetz zu den Außenstationen mit Glasfaser ausgestattet. Firmen, die die Leerrohre der Juragruppe für die Breitbandversorgung nutzen, müssen für die Juragruppe zu großen Teilen ein Glasfasernetz installieren. Dafür sind Vorarbeiten notwendig, zum Beispiel das Freilegen der 170 Kabelzugschächte. Hümmer: "Wir rechnen mit Kosten von 50 000 Euro." Bis Frühjahr sollen die 7er Speedpipes in die Rohre eingezogen sein.

Für Fernwirktechnik und Kameraüberwachung werden Mittel im Haushalt von 100 000 Euro eingestellt und für die Digitalisierung des Leitungsnetzes 50 000 Euro.

Wegen der noch nicht abgerufenen Fördermittel in Höhe 1,7 Millionen Euro und des niedriger als geplant durchgeführten Investitionsvolumens 2018 ist im kommenden Jahr keine Nettoneuverschuldung notwendig, so Werkleiter Hümmer.

HANS-JOCHEN SCHAUER