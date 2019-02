Hochwertige Zimmerer-Maschinen in Mainleus gestohlen

Unbekannte brachen in Lagerhalle ein - Abtransport mit größerem Fahrzeug - Wert der Beute: 20.000 Euro - vor 42 Minuten

MAINLEUS - Auf Profi-Baumaschinen einer Zimmerei hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag bei einem Einbruch in eine Lagerhalle im Ortsteil Schimmendorf abgesehen. Die Kripo Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 9.45 Uhr, drangen die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster eines Aufenthaltsraumes in die Lagerhalle ein. Aus der Halle, in der auch Fahrzeuge abgestellt waren, nahmen sie tragbare Baumaschinen an sich und entkamen unerkannt. Die Maschinen haben einen Wert von mindestens 20.000 Euro. Der angerichtete Schaden wird mit rund 150 Euro angegeben.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Aufgrund der Menge des Diebesgutes gehen die Ermittler davon aus, dass zum Abtransport ein größeres Fahrzeug notwendig war.

Wer verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Schimmendorf gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.

