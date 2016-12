Hofmann übernimmt Trockauer Firma

MICHELFELD/TROCKAU - Der Chef der Baufirma HD Bau, Dieter Hofmann, hat in Trockau ein neues Unternehmen für Trockenbau gegründet und übernimmt die Hoderlein Trockenbau UG.

In diesem Wohnhaus am Trockauer Marktplatz soll das Büro der neu gegründeten HD Bau Trockenbau GmbH von Geschäftsführer Dieter Hofmann entstehen. Einziger Angestellter wird Christian Hoderlein von der übernommenen Hoderlein Trockenbau UG sein. Foto: Ralf Münch



Das Personal sei schon vorhanden, sagt Geschäftsführer Dieter Hofmann, der sich ansonsten bedeckt hält: Ein Trockenbauer wird in der neuen HD Bau Trockenbau GmbH eingestellt. Es ist Christian Hoderlein von der früheren Hoderlein Trockenbau UG. Im neuen Domizil am Trockauer Marktplatz mietet der Michelfelder Hofmann lediglich einen Raum als Büro in einem Wohnhaus. Eine Laufzeit ist in dem Vertrag nicht festgelegt worden. Christian Hoderlein möchte sich nicht zu der Übernahme durch Dieter Hofmann äußern. Er hält sie, wie Hofmann auch, für nicht berichtenswert.

Mit dem Unternehmen in der benachbarten Oberpfalz hat die neue Trockenbau GmbH nichts zu tun. Beide seien unabhängig voneinander. Laut Handelsregister will sich die neue Firma mit der Ausführung von Trockenbauarbeiten, Trennwandsystemen, Deckensystemen, Türen, Bauelementen, Trockenböden, Brandschutz sowie akustischen Maßnahmen und Sonderleistungen wie Dachausbauten oder Tiefgaragenisolierungen beschäftigen. Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro. Warum Hofmann gut 20 Kilometer von Michelfeld entfernt ein neues Unternehmen gründet, erklärt er mit der knappen Begründung: „Das hat sich so ergeben, ist aber nichts Bewegendes und hat seinen Grund.“ Über diesen Grund allerdings möchte er nicht sprechen.

Hofmann hat derzeit noch andere Projekte: So kümmert er sich in Auerbach als Investor um das neue Postverteilerzentrum. Im Frühjahr soll der Neubau an der Ecke Cherrystraße/Staatsstraße Richtung Neuhaus alles fertig gestellt sein. Außerdem hat HD Bau schon fast allen bekannten Supermarktunternehmen ein Dach über dem Kopf gegeben.

Und auch an der Dornbacher Straße hat Hofmann das Gelände des Tennisclubs Rotweiß Auerbach gekauft, wo ein neues Baugebiet entstehen soll. Auf rund 12.500 Quadratmetern soll eine reine Wohnbebauung mit 15 oder 16 Parzellen entstehen. Im Frühjahr 2018 soll die Erschließung des Grundes beginnen. Bereits im April hatte der Tennisclub bei seiner Hauptversammlung beschlossen, sein Gelände zu verkaufen.

