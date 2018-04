Hofmann und Loos verlassen Pegnitzer Kulturamt

PEGNITZ - Martina Hofmann und ihre Mitarbeiterin Helga Loos verlassen das Kulturamt zum 30. Juni.

Sie verlassen das Pegnitzer Kulturamt: Leiterin Martina Hofmann (links) und die ehemalige städtische Mitarbeiterin Helga Loos. Die Leiterin hat an Kultur-Interessierte eine Mail geschrieben. © Hans von Draminski



"Ob es weiterhin ein städtisches Kulturamt geben wird und in welcher Form, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht", schreibt Hofmann, die Leiterin der städtischen Einrichtung, in einer E-Mail an einen ausgewählten Kreis an Kultur-Interessenten, die den Nordbayerischen Nachrichten vorliegt.

Offiziell ist das Kulturamt 2005 aus der Taufe gehoben worden. "Vorher gab es schon die Wortspiele, aber nicht unter dem Label ,Kulturamt‘", sagte Hofmann vor einem Jahr in einem NN-Interview. Aktuell möchte sie sich nicht zu ihrem Weggang äußern, wie sie auf Anfrage mitteilt. "Ich will öffentlich nichts sagen und keine Schlammschlacht auslösen." Für Ende des Monats verspricht sie ein Gespräch. Denn neben ihr und Loos hört auch ein Pegnitzer Einzelhändler auf, der sich bisher um das Catering bei Veranstaltungen im Altenstädter Schloss gekümmert hat. Bereits im Januar, als Gerüchte aufkamen, dass sie das Kulturamt verlassen will, hat sie sich zurückgehalten: "Ich möchte nicht gerne, dass es unser Kulturpublikum oder Leute aus meinem persönlichen Umfeld aus der Zeitung erfahren. Aber ich muss noch ein paar Monate dort arbeiten und möchte das tun ohne noch großen Stress zu haben", erklärte die Juristin damals auf Anfrage.

Zu Beginn des neuen Jahrtausends hat Hofmann sich beim Jubiläumsbuch "650 Jahre Stadt Pegnitz" engagiert. Zuletzt haben sie und Loos sich um die Kultur in Pegnitz gekümmert: Sie haben eine Nische zwischen Kirchenmusik und Klassik in der Kirche, Mundarttheater und anderen Angeboten gefunden, die sie ausfüllten. Hofmann als Teilzeitkraft angestellt im Pegnitzer Rathaus, Loos auf ehrenamtlicher Basis. Die ehemalige Angestellte der Stadt hat nach ihrer Pensionierung mit der Kultur-Chefin weiter gemacht. Die Wortspiele seien ein gesellschaftliches Ereignis geworden, sagte Loos einmal im Gespräch mit der Redaktion. Insgesamt seien die Veranstaltungen des Kulturamts ein Erfolg, auch wenn manchmal nur wenige Zuschauer gekommen wären, habe es auch Konzerte gegeben, die ausverkauft waren. Dazu gehörten die Festkonzerte zum neuen Jahr und auch das "Herbst-Abo: Kultur im Schloss" sei gut angenommen worden.

In ihrer "Abschiedsmail", in der Hofmann auch auf die letzten drei Veranstaltungen hinweist, schreibt sie den Kultur-Interessierten ihres Mail-Verteilers, dass sie eine Anweisung bekommen habe: Sie solle alle Daten der Gäste herausgeben. Welchem Zweck das diene, wisse sie nicht. Deswegen sollen sich Kulturfreunde bei ihr melden und sie wolle den Verteiler nach der letzten Veranstaltung am 20. Juni aktualisieren.

Städtische Kontakte

Der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab schreibt dazu: "Wir – die Stadt Pegnitz – haben die Daten ja schon und können sie, selbstverständlich unter strenger Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, verwenden. Insofern hatte Frau Hofmann absolut kein Recht, in ihrer Mail an die im Kulturamt gespeicherten Personen so zu tun, als ob es ihre Entscheidung wäre, ob sie ihrer Dienststelle die Daten verfügbar macht oder nicht. Ihr wurde in einem persönlichen Gespräch darüber auch unmissverständlich klar gemacht, dass die Daten nicht ihr gehören, sondern der Stadt."

Die Stadt könne folglich die Daten nach ihren Vorstellungen nutzen. Es sei angedacht, mit diesen Personen über das "Wie" der künftigen Kulturarbeit in Kontakt zu treten und sie einzubinden. Denn "für die Lebensqualität in unserer Stadt ist eine gute Kulturarbeit sicher von Bedeutung. Es ist deshalb beabsichtigt, die Stelle ausschreiben und wieder besetzen", so der Bürgermeister.

