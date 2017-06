Hohe Auszeichnung für Feuerwehrmann Hermann Maul

Hermann Maul seit 40 Jahren für Mitmenschen aktiv — Grenzübergreifende Kindergruppe

TROSCHENREUTH - Auf 40 aktive Dienstjahre bei der Feuerwehr kann Hermann Maul zurückblicken. Dafür wurde er im Rahmen des traditionellen Grillfestes an Fronleichnam von Bürgermeister Uwe Raab und Kreisbrandinspektor Stefan Steger mit dem Feuerwehrehrenzeichen geehrt.

Ehrungen bei der Troschenreuther Feuerwehr mit dem Ehrenkommandanten Franz Buchfelder, dem Vorsitzenden Michael Wolf, Kommandant Marco Neubauer, Bürgermeister Uwe Raab, Jubilar Hermann Maul, Kreisbrandinspektor Stefan Steger, Stadträte Peter Kotzbauer und Helmut Dettenhöfer (von links). © Foto: Harald Saß



Der Erste Bürgermeister der Stadt Pegnitz, Uwe Raab, stellte in seiner Laudatio den selbstlosen Einsatz von Hermann Maul über vier Jahrzehnte heraus. Er sei Feuerwehrmann vom Scheitel bis zur Sohle. 1977 trat Hermann Maul mit 15 Jahren in die Feuerwehr ein und blieb ihr seither treu. Nicht nur durchlief er alle möglichen Ausbildungen und war immer zur Stelle, wenn die Sirene zum Einsatz rief, er fungierte auch mehr als dreizehn Jahre lang als Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Herrmann Maul sei ein Vorbild im Hinblick auf gelebten Einsatzgeist. Dafür erhielt er eine Urkunde von Innenminister Joachim Herrmann, das Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 40 Dienstjahre sowie einen Gutschein für einen Aufenthalt im Freizeit- und Erholungszentrum der Bayerischen Feuerwehren.

Per Handschlag aufgenommen

Zuvor nahmen Bürgermeister Raab und Kommandant Marco Neubauer die Nachwuchs-Brandbekämpfer Jasmin Schatz, Felix Dürtler und Timo Fronhöfer per Handschlag in die Troschenreuther Kinderfeuerwehr auf. Dies sei laut Raabs Worten ein Beispiel für die vorbildliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Freundschaft der Feuerwehren aus Troschenreuth und Thurndorf. Timo Fronhöfer wird bei der Troschenreuther Kinderfeuerwehr mitwirken, bis er alt genug ist, um bei der Jugend seiner Heimatwehr Thurndorf aufgenommen zu werden.

Insgesamt gesehen sei die Feuerwehr Troschenreuth ein großartiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Daneben biete die Wehr Schutz und Hilfeleistung im gesamten Stadtgebiet und darüber hinaus, lobte Uwe Raab. Troschenreuth sei "ein tolles Mitglied der Schutzfamilie".

Die Kinder der Troschenreuther Kinderfeuerwehr freuten sich über eine Spende von Stadtrat Peter Kotzbauer, der einen ganzen Bollerwagen voller Eiscreme mitgebracht hattte. In den letzten Tagen waren sie fleißig gewesen und hatten in der örtlichen Bäckerei Heringklee ein "Flori-Brot" gebacken, das von den Gästen des Grillfestes mit nach Hause genommen werden konnte.

