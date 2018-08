Höhen und Tiefen bei Pegnitzer Sommerkonzerten

Dekanatskantor Jörg Fuhr ist mit Sommerkonzerten zufrieden - vor 39 Minuten

PEGNITZ - Bezirkskantor Jörg Fuhr zeigt sich nach Abschluss der Sommerkonzerte zufrieden, auch wenn die Besucherzahlen durchwachsen sind: Während das Oktett Voces 8 rund 500 Zuhörer anlockte, wollten nur 20 Zuhörer die Bluesmusik von Wolfgang Rehmert hören.

Die englische A-capella-Formation Voces 8 wollte auch eine Familie aus Holland sehen und kam dafür extra nach Pegnitz. © Klaus Trenz



Die englische A-capella-Formation Voces 8 wollte auch eine Familie aus Holland sehen und kam dafür extra nach Pegnitz. Foto: Klaus Trenz



"Die Besucherbilanz ist gar nicht schlecht", fasst Bezirkskantor Fuhr zusammen, "natürlich hat das Konzert von Voces 8 viel rausgerissen." Als eine von acht Veranstaltungen der Pegnitzer Sommerkonzerte holte die englische A-Capella-Band 500 Besucher nach Pegnitz — damit könne man das Konzert als ausverkauft sehen. Über die Hälfte der Zuhörer war mehr als 20 Kilometer angereist, schätzt Jörg Fuhr.

"Ich hab’ am selben Abend eine holländische Familie getroffen, die sechs Stunden angereist war für Voces 8, und dann wieder sechs Stunden zurückgefahren ist." Eine Frau aus Hannover habe ihn bereits im Februar angeschrieben, ob die Veranstaltung schon ausverkauft sei.

Die Auftaktveranstaltung der Konzertreihe, unterstützt von den NN, am 1. Juli zog dagegen weniger. Dort zu hören waren Musikstücke, die zwischen 1938 und 1945 in Deutschland nicht aufgeführt werden durften, zum Beispiel Werke von Joseph Joachim oder Felix Mendelssohn Bartholdy. Fuhr zählte 60 Besucher in der Bartholomäuskirche. "Es ist relativ schwierig, wenn man erstmals unterdrückte Musiker auf dem Programm hat", so Fuhr. "Die Werke von Joachim kennt keiner in Deutschland." Nur durch Zufall hätten die Stücke des besten Freundes von Johannes Brahms die Nazidiktatur überlebt.

"Auf hohem Niveau"

Überraschend wenig sei beim Konzert des blinden Songwriters Wolfgang Rehmert am 29. Juli in Hüll los gewesen. Lediglich 20 Zuhörer waren gekommen. Laut Fuhr kann man nur spekulieren, warum zu welchem Konzert wie viele Besucher kommen. Mal sei es zu heiß, mal zu kalt, mal kenne jemand die Stücke, mal nicht, mal interessiere er sich für den Stil, mal nicht. Fuhr hat aber einen Verdacht, woran es lag, dass so wenig Besucher kamen: "Man kann spekulativ sagen, dass es was mit den Faust-Festspielen zu tun hat", sagt er. Ihm habe Rehmerts Blues gut gefallen, sein persönliches Highlight waren allerdings Voces 8, "die sind schon gigantisch und spielen auf einem sehr hohen Niveau".

Als Voces 8 in der Bartholomäuskirche auftraten, strömten zeitgleich 900 Fans zu Michl Müller in die Christian-Sammet-Halle und zahlreiche Theaterfans zur Faust-Premiere auf den Schloßberg. Ob einzelne Veranstaltungen durch Absprachen erfolgreicher seien, weiß Fuhr nicht. Dennoch sagt er: "Es ist in einer Kleinstadt sinnvoll, dass man sich nicht zu sehr auf die Pelle rückt." Gewisse Sachen seien schon älter als andere, aber daraus leite sich trotzdem kein Vorrecht ab. Sowohl die Faust-Festspiele, als auch das "Brettl" wie die Sommerkonzerte strebten — was die Besucher angeht — über die Stadtgrenzen von Pegnitz hinaus. Ursprünglich seien die Sommerkonzerte als Alternative zu Kirchweihen, Bratwürsten und Bier in Pegnitz gedacht gewesen. Doch die Kirchweihen stellten auch Konkurrenzveranstaltungen dar.

Stabile Zahl

Insgesamt kamen um die 1300 Leute zu den Sommerkonzerten. Die Zahl ist damit im Vergleich zu den Vorjahren stabil. Dass am Ende eine schwarze Null steht, das hofft Jörg Fuhr. Die Abschlussbilanz liegt ihm noch nicht vor. Was er aber schon weiß ist, dass es 2019 wieder Sommerkonzerte geben werde. Wenn auch ohne Voces 8, "die krieg ich wahrscheinlich erst wieder 2020". Gesetzt ist dagegen Richard Roblee mit seiner Bigband, "der ist in Auerbach abonniert". Auch Terzo Brass, die in diesem Jahr schon da waren, sind erneut mit dabei.

Luisa Degenhardt Redaktion Nordbayerische Nachrichten Pegnitz und Auerbach E-Mail