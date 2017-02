Höhenklinik Bischofsgrün längst noch nicht beerdigt

BISCHOFSGRÜN - Gibt es doch noch Hoffnung für den Erhalt der Höhenklinik in Bischofsgrün? Ein Bericht der Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel-Fischer (CSU) über jüngste Verhandlungen in München gibt Anlass dazu.

Nach dem Willen der Deutschen Rentenversicherung soll die Höhenklinik in Bischofsgrün aufgelöst werden. © Gemeinde Bischofsgrün



Bekanntlich hatte die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (DRV) im vergangenen Jahr beschlossen, die Reha-Klinik im Fichtelgebirge zu schließen und dafür nahe der Lohengrin-Therme in Bayreuth einen Neubau zu errichten, in dem die beiden jetzigen Standorte Bischofsgrün und Bayreuth zusammengeführt werden sollen. Dies hatte vor allem rund um den Ochsenkopf für einen Sturm der Entrüstung gesorgt.

Unterstützung zugesagt

Offensichtlich ist jetzt aber wieder Bewegung in die Diskussion gekommen, wie MdL Brendel-Fischer in der jüngsten Kreistagssitzung verkündete. So hätten nach einem Gespräch in der vergangenen Woche bayerische Spitzenpolitiker Unterstützung zugesagt. Finanzminister Markus Söder (CSU) wolle an den Stellschrauben drehen und Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) will mit dem Sozialministerium und der Rentenversicherung reden, ob die bewährte Einrichtung in Bischofsgrün nicht doch erhalten werden könne.

Die Kreisräte freute das und auch Landrat Hermann Hübner (CSU) sah sich in seiner Einschätzung bestätigt: "Weil hier das letzte Wort noch längst nicht gesprochen ist, habe ich mich bisher auch nicht an Überlegungen für eine Nachfolgenutzung der Klinik in Bischofsgrün beteiligt."

