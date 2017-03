Holding zieht sich von der Cherry GmbH in Auerbach zurück

AUERBACH - Die Cherry GmbH boomt nach wie vor. Hinter den Kulissen wird nun ein Neubaukonzept entwickelt. Und auch in der Geschäftsleitung gab es Änderungen — wenn auch nur rein formeller Art.

Dass Cherry im Industriegebiet Süd aus allen Nähten platzt, ist längst bekannt. Seit November wird daher zusätzlich am Oberen Torplatz produziert (Bild). Ein Neubau im Gewerbegebiet Saaß ist in Planung. © Brigitte Grüner



Für Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden ändert sich jedenfalls nichts: Manfred Schöttner aus Hummeltal ist der Mann, der als Geschäftsführer des Unternehmens den Takt und die Richtung vorgibt. Schöttner ist seit Mitte Januar alleiniger Geschäftsführer der Genui Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH und ist in dieser Funktion einzelvertretungsberechtigt. Der Manager erläutert auf Nachfrage, dass die Genui Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH als Holding für die Cherry GmbH fungiert. Die Holding sei Bestandteil der Cherry Gruppe. Insofern sei es einfach konsequent, dass die Geschäftsleitung der Cherry GmbH auch in dieser Gesellschaft die Geschäftsführung übernimmt. "Dies war von Anfang an so geplant." Bei der Übernahme der Cherry GmbH durch die Beteiligungsgesellschaft Genui im November 2016 waren zunächst fünf Geschäftsführer in der Holding vertreten: Neben Schöttner waren dies durchwegs Vertreter der Genui, nämlich Patrick Gehlen aus Berlin, Dr. Sumeet Gulati aus München, Dr. Max Odefey aus Hamburg und Dr. Oliver Serg aus Hamburg. Der Rückzug der vier Männer aus der Holding bedeute laut Schöttner nicht, dass sich Genui von Cherry zurückzieht.

Vielmehr sei es erklärtes Ziel der Beteiligungsgesellschaft, dass die operative Verantwortung in allen Gesellschaften, an denen sich Genui beteiligt, immer in den Händen des jeweiligen Managements bleibt. Genui unterstütze seine Gesellschaften ausschließlich durch die Bereitstellung von geeigneten Beiratsmitgliedern. Dies erkläre auch, warum nach dem Vollzug des Kaufes Genui keine Geschäftsführer bei der Cherry Gruppe stellt. "Dieses Vorgehen dient der Sicherstellung einer professionellen Governance-Struktur, in der die Verantwortung für das operative Geschäft ausschließlich beim Management des Unternehmens liegt, und Genui als Gesellschafter fungiert", erklärt Manfred Schöttner. Diese "Formalitäten" haben keinerlei Auswirkungen auf das heutige und zukünftige Business von Cherry, versichert er.

Personal wächst

Die Cherry GmbH ist auch personell auf Wachstumskurs. Ende Februar waren 318 Menschen am Standort Auerbach beschäftigt. Dass das Unternehmen, das sich die Betriebsgebäude und Parkplätze mit der ZF Friedrichshafen AG teilt, aus allen Nähten platzt, ist längst bekannt. Bereits im November wurden daher zwei Fertigungsanlagen in den früheren Lidl-Markt am Oberen Torplatz ausgelagert. Diese erste Maßnahme soll die Platznot etwas beheben, ist aber nur eine mittelfristige Lösung. Cherry strebt im Raum Auerbach einen Neubau an.

Im gemeinsamen Firmengebäude — im Bild die Stanzerei — sieht man deutlich, wo die ZF Friedrichshafen AG aufgehört und die Cherry GmbH beginnt. © Brigitte Grüner



"Die Überlegungen zu neuen, besser gesagt erweiterten Flächen sind Bestandteil unserer ganzheitlichen Geschäftsplanung", erklärt Schöttner. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate beschäftige sich das Management im Moment auch mit den möglichen, mittel- und langfristigen Auswirkungen des mittlerweile feststehenden Brexit und den aus der Unberechenbarkeit der Politik der USA resultierenden Unsicherheiten ebenso wie mit dem wiedererstarkten Dollar. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden laut Schöttner in die Planungen einfließen.

Baukonzepte entstehen

In den Planungsteams werden derzeit zusammen mit Vertretern der Stadt Auerbach erste Flächennutzungs- und Bebauungskonzepte für das Gewerbegebiet Saaß entwickelt. Bis ins späte Frühjahr haben sich die Verantwortlichen Zeit gegeben, um verschiedene bauliche Varianten durchzuplanen und kostenmäßig zu bewerten.

